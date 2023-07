Cooperativa apresenta ao Governo do Estado indústria de amendoim que será instalada em Bataguassu

O projeto da unidade da indústria de amendoim que será instalada pela Cooperativa Casul, em Mato Grosso do Sul, foi apresentado esta tarde ao governador Eduardo Riedel. A indústria tem previsão de começar a operar em até cinco anos na cidade de Bataguassu.

“A casul está trazendo essa indústria de amendoim, fomentando o plantio, a produção do amendoim, uma nova cultura que chega no Estado e vem agregar a nossa economia. Lá em Bataguassu, vão começar com uma unidade de recebimento avançando e depois para industrialização”, disse o governador.

“A cooperativa Casul está vindo de vez para o Mato Grosso do Sul, na região de Bataguassu, com um investimento grande no amendoim. Vamos fazer uma indústria completa do amendoim no decorrer de quatro a cinco anos. Isso é importante para a cooperativa, para os cooperados e para o Estado”, disse o diretor-presidente da Casul, Júlio Carlos de Arruda.

O encontro também contou com a presença do secretário da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck, além do diretor-administrativo da Casul, Leandro César Toniolo, e Rogério Beretta, secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável.

A Cooperativa Casul Peanuts, desde 2016 investe para proporcionar aos cooperados os serviços de limpeza, secagem, armazenagem, benefício e blanching de amendoim. Em fevereiro de 2020 teve início o benefício de amendoim para mercado externo. Em dezembro do mesmo ano A cooperativa adequou seus processos para receber auditoria e certificação para exportação à União Europeia a partir da safra de 2020/2021.

A Casul já tem filial no Estado, no município de Paranaíba, que foi instalada em julho de 2020 – a primeira fora do território paulista –, além de Bataguassu.

“O Estado está de braços abertos para receber essa nova cultura, chegando com o amendoim, que é exportado e utilizado no país. Eu não tenho dúvidas de que o Mato Grosso do Sul tem um grande potencial para ser um dos maiores produtores do Brasil”, finalizou Riedel.

A instalação de mais uma indústria no Estado confirma os esforços atuais em fortalecer a economia sul-mato-grossense, com geração de emprego e renda, e a criação de ambiente favorável para que empresas e negócios tenham base e se fortaleçam em todos os municípios.

Com informações da assessoria