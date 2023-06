Conveniência Amigos será inaugurada hoje em Nioaque

Acontece hoje a inauguração da Conveniência Amigos, em Nioaque Mato Grosso do Sul. O evento será na rua Visconde De Taunay, 645 – Nioaque, às 20 horas.

A atração fica por conta da dupla sertaneja Luis Fernando e Zé Miguel, que tem no repertório músicas nacionais e também composição própria.

A Coveniência Amigos surgiu da ideia de 2 irmãos da cidade, Wendell e Giuliana Medeiros, em abrir um comércio que tivesse comida de boteco, bebidas e música ao vivo, como mais uma opção de lazer no município.

A inspiração do nome veio do antigo comércio da família, pois seu pai Eleonor Medeiros tocou por muitos anos uma panificadora, que por ser a única da cidade na época, era ponto de encontro de amigos ao final das tardes, onde uns se reuniam depois do trabalho para tomar uma cerveja e bater um papo antes de ir embora para casa. Também era ponto de paqueras, já que toda tarde a juventude ia comprar pães e se encontravam lá.

O proprietário Wendell conta também que era na padaria de seu pai que acontecia os “esquentas” antes das festas da cidade, e os “after” para comerem salgados e sucos antes de irem para casa. “É um sonho resgatar esse ambiente que já tivemos de certa forma um dia, e agora proporcionar aos clientes, a possibilidade de criarem novas memórias, porque todos lembram do ponto de encontro dos “amigos” na padaria do meu pai”, afirma Wendell.

A casa funcionará de terça a domingo, com cafés na manhã, serviços de conveniência em geral, além de almoço com prato do dia de terça a sexta, e delivery com churrasco e frango assado aos finais de semana. De quarta a domingo à noite, haverá serviços da cozinha de boteco, e música ao vivo quartas e sábados.