Conteúdos programáticos do Vestibular e PASSE 2024 já podem ser conferidos

Já estão disponíveis no portal ingresso.ufms.br os editais com os conteúdos programáticos dos processos seletivos para ingresso nos cursos de graduação: Vestibular e PASSE UFMS 2024. “Todos os anos a Pró-Reitoria de Graduação reúne vários professores das áreas do conhecimento abordadas nos processos seletivos de ingresso para que possamos atualizar os conteúdos programáticos. Em especial, neste ano, o conteúdo das Etapas 1 e 2 do PASSE estão consonantes com o novo Ensino Médio. No Vestibular e na Etapa 3 do PASSE, a principal alteração está relacionada à atualização do conjunto de obras literárias obrigatórias”, explica o pró-reitor Cristiano Costa Argemon Vieira.

Para o Vestibular e a terceira Etapa do PASSE, os conteúdos programáticos estão organizados em cinco grandes temáticas: 1. Linguagens e suas tecnologias, 2. Matemática e suas tecnologias, 3. Ciências da Natureza e suas tecnologias, 4. Ciências Humanas e suas tecnologias (filosofia, geografia, história e sociologia), e 5. Redação. Os editais contemplam, ainda, os critérios de avaliação da redação. Para para as etapas 1 e 2 do PASSE, são consideradas as quatro primeiras temáticas, já que os candidatos fazem a redação apenas no último ano de aplicação das provas.

“A preparação para os candidatos terem sucesso nas provas exige muita dedicação e comprometimento. Nesta reta final, os candidatos devem dar atenção às áreas que eles julgam não estarem com o domínio dos conteúdos”, aconselha o pró-reitor. Ele fala, ainda, sobre a forma como são definidos os conteúdos cobrados nas provas. “É constituída uma comissão composta por professores das diversas áreas do conhecimento para que possam refletir sobre conhecimentos básicos do candidato sobre os conteúdos do Ensino Médio para ingressar em um curso de graduação”, destaca Cristiano.

Provas já têm data definida

As provas do Vestibular a PASSE 2024 serão realizadas, respectivamente nos dias 3 e 10 de dezembro deste ano. Já é tradição que as provas do Vestibular e PASSE UFMS sejam realizadas nos dois primeiros domingos de dezembro. As datas também foram estabelecidas de forma que não coincidissem com as das provas realizadas pelo Enem. Segundo o pró-reitor, a expectativa é que o número de inscrições deste ano seja superior à quantidade de inscrições no ano passado, que somando o Vestibular e PASSE, bateram o recorde de 40.539 inscritos.

O Vestibular UFMS é voltado a candidatos que concluíram ou irão concluir o Ensino Médio até a data prevista para matrícula na Universidade. A avaliação é composta por questões objetivas de múltipla escolha, e uma redação. Também é possível participar na categoria “treineiro”.

Já o PASSE UFMS se destina a candidatos que ainda estão cursando o Ensino Médio e desejam ingressar na UFMS de forma seriada, por meio de avaliações realizadas ao final de cada ano letivo, com conteúdos específicos daquele período. O processo seletivo é composto por três etapas e a escolha do curso só ocorre na última, quando também é aplicada a prova de redação.

