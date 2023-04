FCO/MS aprova mais R$ 196 milhões para 119 projetos

O CEIF/FCO (Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste) realizou na quarta-feira (12) sua 4ª reunião ordinária do ano, que foi presidida pelo secretário executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Rogério Beretta. Foram apresentadas e deliberadas 129 cartas-consulta, sendo aprovadas 119 propostas, totalizando R$ 196.713.458,55 em investimentos.

Desse total, foram aprovadas 17 cartas-consulta do FCO Empresarial no valor total de R$ 18.390.330,26 e 102 cartas-consulta do FCO Rural, que totalizaram R$ 178.323.128,29. O secretário executivo Rogério Beretta agendou uma reunião extraordinária para o dia 28 de abril, dado a demanda de processos para serem analisados. Essa será a segunda reunião extraordinária do CEIF-FCO no ano.

Nesse ano, aliás, toda a tramitação dos processos relativos ao FCO é feita por meio digital, através da plataforma disponibilizada no Portal da Sudeco (Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste). Também as reuniões do Conselho acontecem no formato digital.

Investimentos

Na primeira reunião, realizada em janeiro, não houve deliberação. Foram definidas e aprovadas as prioridades para o desembolso dos recursos do Fundo ao longo deste exercício, como a destinação de R$ 300 milhões para avicultura, suinocultura e sistemas de irrigação e limitação do valor para compra de máquinas agrícolas, em R$ 10 milhões.

Na segunda reunião ordinária do Conselho, realizada no dia 13 de fevereiro, foram aprovadas cartas-consulta totalizando R$ 75,162 milhões. Na terceira reunião ordinária ocorrida em 8 de março o Conselho aprovou 54 cartas-consulta com financiamentos superiores a R$ 204 milhões. Em reunião extraordinária realizada no dia 27 de março foram aprovadas mais 43 cartas-consulta no valor total de R$ 96.929.968,22. E nessa última reunião, mais R$ 196 milhões aprovados, o que supera R$ 572 milhões em financiamentos já aprovados.

Para este ano, o Estado dispõe de R$ 2.282.828.039,00 em recursos do FCO. Deste total, R$ 1,1 bilhão é destinado ao FCO Rural e R$ 1,1 bilhão ao FCO Empresarial. Além disso, no FCO Empresarial poderão ser aplicadas taxas juros pré-fixadas ou pós-fixadas aos financiamentos, sendo que as taxas pré-fixadas são especificadas na programação, dando segurança e previsibilidade ao investidor.

De janeiro de 2015 a novembro de 2022, R$ 14,168 bilhões em recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, o FCO, foram efetivamente contratados e investidos em empreendimentos rurais e empresariais em Mato Grosso do Sul aprovados pelo CEIF (Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo FCO), presidido pela Semagro e que conta com a participação das instituições representativas da iniciativa privada em nosso Estado.

Desses mais de R$ 14 bilhões do FCO injetados na economia sul-mato-grossense, R$ 11,3 bilhões foram investidos na abertura, melhoria e expansão de micro e pequenas empresas em todos os 79 municípios do Estado e que são responsáveis por 300 mil empregos.

O CEIF/FCO é órgão colegiado de deliberação coletiva, vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), é presidido pelo secretário Jaime Verruck e composto por 10 membros, sendo 5 representantes de órgãos públicos e 5 de organizações da sociedade civil. Participaram a Semadesc, Agraer, Famaasul, Fecomércio, Fiems, Feittar e como agentes financeiros, o Banco do Brasil, a CREDICOAMO e BRDE.