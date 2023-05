Congresso nacional de Terapia Floral recebe inscrição para a apresentação de trabalhos científicos

O IV Congresso Nacional de Terapia Floral – CONFLOR está com inscrições abertas para os interessados em apresentar trabalhos científicos com temas relacionados a área de terapia floral. Quem quiser participar precisa enviar um resumo do trabalho que se enquadre em uma pesquisa científica, projeto de extensão/ trabalho social ou relato de caso. A inscrição para submeter o trabalho é até o dia 10 de julho, de graça e deve ser feita pelo site do IV Conflor: msflores.com.br/conflor/trabalhos-cientificos

O resumo será submetido à aprovação da comissão acadêmica e resultado será divulgado no dia 19 de julho. Depois de aprovado, a apresentação poderá ser feita de forma on-line (vídeo-pôster); oral presencial ou por banner presencial.

Sobre o IV Conflor: A quarta edição do Congresso Nacional de Terapia Floral – CONFLOR será realizado em Campo Grande- MS, nos dias 18 e 19 de agosto de 2023, com o tema: Terapia Floral, Sustentabilidade e Amor – Expandindo a Consciência Pessoal e Planetária. Este é o principal evento da área e é organizado pela Associação dos Profissionais de Terapia Floral e Consciencial do Estado de Mato Grosso do Sul – MSFlores, apoiada pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação da Terapia Floral – CONAFLOR. A programação conta com 19 palestrantes; quatro cursos; quatro mesas-redondas; um workshop e duas palestras, sendo uma delas aberta ao público com entrada de graça.

Para participar do CONFLOR é preciso fazer inscrição pelo site: www.msflores.com.br/conflor . Os valores das inscrições variam conforme os lotes, sendo que estudantes e professores pagam meia-entrada e haverá transmissão on-line.

Serviço:

4º Congresso Nacional de Terapia floral – CONFLOR

Quando: 18 e 19 de agosto de 2023.

Onde: Unigran Capital

Rua Abrão Júlio Rahe, 325, Centro

Inscrições: www.msflores.com.br/conflor/

Com informações da assessoria