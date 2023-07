Conferência reúne sociedade em prol de políticas públicas da Assistência Social em Jardim

Na quinta-feira (6 de julho), aconteceu a 13° Conferência Municipal de Assistência Social do município de Jardim, no Salão Paroquial da Igreja Santo Antônio, com grande presença de público e autoridades municipais.

Estiveram presentes o municipal secretário de Governo, Luiz Miguel Farias, representando a prefeita Dra. Clediane Matzenbacher; a secretária municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Marilsa Nascimento Bambil; a vereadora Tereza Moreira, representando o Legislativo Municipal; o tenente Lázaro, representando o comandante do 2º Subgrupamentos de Bombeiros Independente de Jardim; o defensor público Vagner Fabrício Flausino; a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), Cleonete Moreno; demais membros do Conselho, representantes de diversos segmentos e entidades e da sociedade em geral.

No período matutino, houve a abertura do evento com apresentação cultural do Projeto Conviver e do projeto Bombeiros do Amanhã, projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (Semasth) e instituições parceiras, como o Corpo de Bombeiros de MS.

Na sequência houve a palestra magna “Reconstrução do Sistema Único de Assistência Social (SUAS): O SUAS que temos e o SUAS que queremos”, ministrada pela psicóloga Cristina Barros Miranda, coordenadora da Gestão do SUAS na Secretaria de Estado de Assistência e dos Direitos Humanos (SEAD).

No período vespertino aconteceram as oficinas com os eixos temáticos e no final a eleição dos delegados que levarão as propostas definidas no evento para a conferência regional.

A secretária municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Marilsa Bambil, agradeceu a presença da sociedade e autoridades, ressaltando a importância do evento: “As Conferências de Assistência Social são momentos fundamentais de avaliação onde os representantes da sociedade civil, mesmo com sua diversidade, somam para fortalecer esta Política Pública e garantir o exercício do Controle Social”.

Com informações da assessoria