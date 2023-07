Concurso fotográfico UFMS Além dos Olhos 2023 abre inscrições

Os estudantes e servidores que gostam de registrar em fotografias os momentos vivenciados na Universidade podem se inscrever para o concurso fotográfico UFMS Além dos Olhos 2023. As 14 imagens mais bem votadas no perfil oficial do Instagram da Universidade vão estampar o calendário institucional de 2024.

As fotografias podem ser submetidas de 3 de julho a 31 de agosto, no portal do Sistema de Informação e Gestão de Projetos (SigProj). A participação é gratuita.

Segundo a diretora da Agência de Comunicação Social e Científica (Agecom), Rose Mara Pinheiro, esta é uma oportunidade para envolver toda a comunidade universitária na criação do calendário institucional do próximo ano, e o mais importante é incentivar os estudantes e servidores a compartilharem seu olhar sobre cada câmpus, mostrando locais que tenham significado, incentivando também a expressão artística e cultural.

“A iniciativa da Agecom, desde 2017, procura integrar toda a Universidade na construção de uma peça de comunicação, que está presente na nossa rotina, que é o calendário de mesa, trazendo os talentos da nossa UFMS e mostrando a riqueza da fauna, da flora, da biodiversidade. Uma forma de participação que ao mesmo tempo celebra o autor e o objeto fotografado”, reforça a diretora.

O técnico-administrativo e estudante do Mestrado em Administração Pública em Rede Nacional Aryel Cerqueira Alvares viu sua fotografia conquistar o primeiro lugar na votação em 2022. Para a competição, ele escolheu registrar algum momento que fugisse do senso comum, mas que também representasse o dia-a-dia de todos.

“A fotografia é uma arte que hoje está ao alcance das nossas mãos. Talvez o passar do tempo e a facilidade de se registrar tudo tenha até a banalizado um pouco, a exemplo do que acontece com outras formas de expressão artística. Mas, se eu puder deixar uma colaboração aos que leem essa reportagem é, não deixem de registrar momentos, a vida passa muito depressa e não existe nada mais gostoso do que uma boa história pra contar”.

Para participar, os interessados precisam captar momentos que traduzam o significado e a importância da UFMS em suas vidas, podendo registrar paisagens, arquiteturas e a rotina universitária, que possam mostrar os valores e compromisso da Instituição com a qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão, do empreendedorismo e da inovação, em todos os câmpus. Cada participante pode submeter apenas uma fotografia, na posição horizontal, com tamanho obrigatório de 10×15 cm, no formato JPEG, com resolução igual ou superior a 1770 x 1180 pixels (300 dpi).

Entre os dias 11 e 15 de setembro, uma comissão avaliadora vai julgar as imagens submetidas garantindo que todas se encaixam no tema exigido. De 18 a 20 de setembro, será realizada a votação popular no perfil oficial do Instagram da UFMS, e o resultado da fotografia vencedora, bem como das outras 13 que estamparão o calendário institucional de 2024, será divulgado no dia 22 de setembro.

Todas as fotos participantes dos concursos anteriores estão disponíveis no Repositório Institucional e os calendários institucionais, na página da Agecom. As fotos também são utilizadas na Revista Candil, publicada três vezes por ano. Outra iniciativa realizada a partir do concurso fotográfico é a produção de quadros para as unidades, com as fotos dos autores participantes.

Com informações da assessoria