Concessionária de energia vai incluir indígenas e quilombolas de Nioaque na tarifa social

Quem vive em Nioaque poderá aderir à tarifa social de energia elétrica durante ação que a Energisa vai promover nesta quinta-feira (16) no município, localizado a 180 quilômetros da Capital.

Considerando as áreas urbana e rural, mais de 380 famílias estão aptas a conquistar o desconto e reduzir suas contas em até 65%. Do total, 89 delas residem nas comunidades quilombolas Araújo Ribeiro e Cardoso. As demais integram comunidades indígenas de etnia Terena, nas aldeias Brejão, Taboquinha, Água Branca e Cabeceira. Eles serão atendidos no CRAS (Centro de Referência e Assistência Social), que fica na Rua Coronel Camisão, 278, Jardim Ouro Verde. “Realizamos ações como essa o ano inteiro, incentivando a adesão da população mais carente, pois sabemos que muitos desconhecem o direito a esse benefício”, ressalta Helier Fioravante, gerente Comercial da Energisa.

Segundo ele, mais de 147 mil famílias sul-mato-grossenses aderiram à tarifa social em 2019, um aumento de 23 mil cadastros em comparação ao período anterior. “Para 2020, nossa expectativa é aumentar ainda mais esse número”, complementou o gerente. Para quem já se cadastrou, o desconto traz alívio ao bolso. É o caso de Luzio da Silva Ribeiro, de 39 anos, que explica que mesmo usando diariamente os eletrodomésticos em sua casa, passou a pagar menos. “Em setembro de 2019, além de fazer o cadastro na Tarifa Social, fiz a troca de lâmpadas incandescentes pelas LED. Também passei a fazer o uso mais consciente da geladeira, televisão, ar condicionado e ventiladores, sentindo o impacto diretamente na minha conta que atualmente consegui reduzir para R$ 80,00”, relata satisfeito.

Tarifa Social – Benefício foi criado em 2002 pelo Governo Federal, através da Lei nº 10.438 que prevê desconto mensal de até 65% na conta de energia elétrica. Para participar, o consumidor interessado deve procurar a Energisa tendo em mãos o Número de Identificação Social (NIS) atualizado, junto com documento de identificação com foto e o número da unidade consumidora. Mais informações podem ser obtidas pelo 0800 722 7272. Serviço / Ação de Cadastramento – Em Nioaque o cadastramento acontece nesta quinta-feira (16), das 8h30 às 16h, no CRAS (Centro de Referência e Assistência Social), localizado na Rua Coronel Camisão, 278, Jardim Ouro Verde.

Informações da Assessoria