COMUNICADO DO 9º G.A.C

MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

9º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA – Nº 001/2021

OBJETO: Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura

Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento a Modalidade

Compra Institucional do Programa de Aquisição de Alimentos, conforme condições e

exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

ENTREGA DOS DOCUMENTOS : até 30 de novembro de 2021, às 16:00 h (horário de Brasília).

DATA DE ABERTURA : 1° de dezembro de 2021, às 09:30 h (horário de Brasília).

LOCAL: Auditório do 9° GAC – Rua Calógeras, 1111, Centro –

Nioaque, MS. CEP 79220-000

EDITAL: Disponível no 9° GAC – e-mail: [email protected] ou no site :

www.9gac.eb.mil.br

PETER MELO DA SILVA – Cel – Ordenador de Despesa do 9º GAC