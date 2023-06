Competições realizadas pela Sejel movimentam Sidrolândia no final de semana

A Prefeitura de Sidrolândia mantém o apoio e a realização de eventos esportivos, organizados pela Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), e o final de semana pós-feriadão será de várias competições pelos campos e quadras na cidade e no distrito de Quebra Coco.

A bola rola no Estádio

O Campeonato Municipal de Futebol de Campo, disputado no Estádio Sotero Zárate, terá rodadas na sexta-feira (09/06), sábado e domingo.

Conforme a tabela, na sexta a partir das 18h30 jogam LABEC x Sidrocity e União Cascatinha x América FC.

Sábado serão três partidas com início às 15h30: Vila Jorge x Monza, Panorama x ATF, Iolanda x Juventude EC.

No domingo serão dois jogos iniciando às 9h: FC Renascer x Gráfica EVL, Vila Paraíso x Quebra Coco.

Futsal e voleibol no Olegário

Bons jogos são esperados também pelos Jogos Abertos de Sidrolândia, em disputa no Ginásio de Esportes Olegário da Costa Machado.

Quinta-feira (08/06) serão três partidas de futsal masculino e feminino com início às 19h: Agro FC x AFFI Sub 17, Juventus x 2 de Maio, Objetivo Futsal x Construtora Luscero.

No domingo serão realizados os jogos do voleibol, com início às 8h e às 13h: Aske x Best Friends, UPV x Clink Volei, Aske x Clink Volei, Best Friends x UPV, Aske x UPV, Clink Volei x Best Friends.

Futsal de qualidade no distrito

A bola está rolando também pela Liga de Futsal do Quebra Coco, cuja rodada da sexta-feira (09/06), a partir das 19h30 promete grandes jogos.

Na abertura se enfrentam AMG Futsal x Elite Vidros, e na sequência, Quebra Coco/Comagro x 10 de Maio, Magno Imóveis/América x Estância 3D.

Jogos dos veteranos agitam a cidade

A Copa Sub-40 Master está em disputa no campo de futebol suíço do Bairro Carandazal, onde a rodada anuncia jogos no sábado e domingo.

No sábado (10/06), o início será às 15h: Vista Alegre x Real Master, AMG x Recanto Aroeira.

E no domingo (11) começando às 9h30: Capão Seco x Panorama, Lendas do Tereré x Aquidauana, Flamenguinho x ASSIMTTACOM.

Com informações da assessoria