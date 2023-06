Companhia abre inscrições para duas vagas no Comitê de Auditoria

Está aberto, a partir desta segunda-feira (19), o prazo de inscrições de candidatos para vagas no Comitê de Auditoria Estatutário do Conselho de Administração da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). As inscrições seguem até o dia 30 de junho e os interessados deverão encaminhar para o e-mail [email protected], dentro do prazo, o pedido de inscrição no processo de seleção, acompanhado da documentação exigida no Edital.

O Comitê de Auditoria Estatutário (Coaud) é o órgão de assessoramento ao Conselho de Administração da Conab (Consad), auxiliando no monitoramento da qualidade das demonstrações financeiras, dos controles internos, da conformidade, do gerenciamento de riscos e das auditorias interna e independente da estatal.

O atual Edital, com inscrições abertas, oferece a oportunidade na seleção de candidato para ocupar duas vagas de membro do Conselho, com mandato de três anos, sendo permitida uma única reeleição.

Entre as restrições previstas, o candidato não pode, por exemplo, nos últimos 12 meses dessa nomeação, ter sido, na Conab, diretor, empregado, membro do Conselho Fiscal, ou ocupado função de gerência.

Seguem as datas do Edital:

Inscrição: 19/6/2023 a 30/6/2023

Seleção: 3/7/2023 a 7/7/2023

Resultado: 14/7/2023

Acesse aqui o Edital de Seleção de Membro do Coaud

Com informações da assessoria