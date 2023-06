Comissões farão reunião conjunta para ouvir presidente da Petrobras

As comissões de Assuntos Econômicos (CAE), de Infraestrutura (CI) e de Desenvolvimento Regional (CDR) promovem reunião conjunta, na quinta-feira (22), para ouvir o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. O assunto principal é a política de preço dos combustíveis da estatal.

O ex-senador Jean Paul Prates deverá explicar aos senadores o fim do PPI, a paridade de preços do petróleo com o dólar e o mercado internacional, medida anunciada pela empresa no mês passado.

O requerimento de convite a Prates é de autoria do senador Alessandro Vieira (PSDB-SE). Ele lembra que a política de paridade de importação (PPI) foi praticada nos últimos seis anos. Por essa regra, observa Vieira, “as oscilações externas [de preços] refletiam direta e automaticamente no mercado interno”.

De acordo com a Petrobras, “os reajustes continuarão sendo feitos sem periodicidade definida, evitando o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio”. A “nova estratégia comercial” da empresa adota duas referências do mercado para a composição dos preços: o custo alternativo do cliente e o valor marginal para a Petrobras, explica o senador.

