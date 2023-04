Começou a Campanha Contra Influenza em Nioaque

A Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza começou em todo o Brasil, e a Secretaria Municipal de Saúde de Nioaque não ficou de fora. A vacinação é destinada a grupos prioritários e tem como objetivo prevenir doenças respiratórias, hospitalizações e mortes causadas pelo vírus da gripe.

O vírus da influenza é altamente transmissível e pode se disseminar facilmente em epidemias. Além disso, pode causar pandemias e é responsável por uma alta taxa de hospitalização. A vacinação é uma das medidas mais eficazes para prevenir a doença e suas complicações.

Entre os grupos prioritários que devem ser vacinados estão idosos com 60 anos e mais, trabalhadores da saúde, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, professores, pacientes com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transportes coletivos rodoviários com passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade com mais de 18 anos de idade, adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

A vacinação é uma das medidas mais eficazes para prevenir a doença e suas complicações. Ela é importante para reduzir as complicações, internações e mortes causadas pela gripe. É importante lembrar que a Campanha está programada até 31 de maio de 2023, e que a população deve procurar a Unidade de Saúde da sua residência mais próxima com seus documentos pessoais, Cartão do SUS e Carteirinha de Vacina.

A Secretaria de Saúde de Nioaque ressalta a importância da vacinação para proteger a saúde da comunidade e reduzir o impacto da gripe na sociedade. A vacinação é uma medida preventiva importante e deve ser prioridade para todos os grupos indicados. Não deixe de se vacinar e ajude a proteger a sua saúde e a de toda a comunidade.

Com informações da assessoria