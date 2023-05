Começa a contagem regressiva para 6ª edição da Festa do Queijo

Começou oficialmente a contagem regressiva para a 6ª edição da Festa do Queijo do Distrito de Rochedinho. O evento será neste sábado, 13 de maio, em frente à Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco, localizada na Rua Guia Lopes, 340.

Estima-se que mais 7 mil pessoas passem pelo local este ano. Os ciclistas já confirmaram presença: um grupo com cerca de 150 bikers devem abrir a festa. Eles vão sair de frente da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) chegando ao evento por volta das 17 horas.

“Este evento fortalece e potencializa a economia da nossa Capital, em especial no distrito de Rochedinho. Estamos falando da Capital das Oportunidades, e oportunidades não só para os grandes, mas também para os médios e pequenos produtores, oferecendo possibilidades para geração de renda e trabalho”, afirma a prefeita de Campo Grande Adriane Lopes.

A festa contará com a participação de mais 40 expositores e produtores da região, que têm na iniciativa a oportunidade de gerar renda e levar para a população suas produções. Além dos quitutes das barraquinhas de queijos e derivados do leite, haverá uma praça de alimentação com as mais diversas guloseimas que vão do cachorro-quente ao churrasco de chão. Também haverá food truck, com os mais variados pratos e bebidas, como churros, acarajé, drinks e o delicioso chopp pilsen.

Para as crianças, a brincadeira está garantida com brinquedos infláveis e pula-pula. Já a diversão dos adultos será por conta dos shows de artistas regionais. A primeira atração será o Grupo Laço de Ouro, às 18 horas; em seguida, às 20 horas, se apresenta a dupla Wilson e Cristiano e às 22 horas Os Filhos de Campo Grande encerram a noite festiva.

“Nosso trabalho enquanto Secretaria de Desenvolvimento Econômico é na organização do grupo de produção. Estamos trabalhando muito para que todos que irão à festa tenham uma ótima experiência e, principalmente, que voltem de lá valorizando o produto local e quem for à Rochedinho vai poder conferir um pouquinho de tudo que tem sido feito em Campo Grande”, informa o secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila.

A festa é organizada Sidagro e Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), em parceria com a Subprefeitura de Rochedinho.

O distrito de Rochedinho localiza-se a pouco mais de 24 quilômetros de Campo Grande.

Serviço – 6ª Festa do Queijo do Distrito de Rochedinho

Data: 13 de maio de 2023 (sábado)

Horário: das 17h às

Local: Rua Guia Lopes, 340, distrito de Rochedinho (em frente à Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco)

Com informações da assessoria