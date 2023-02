Com Riedel, União aumenta em quatro vezes valor de investimentos em MS

A agenda cheia do governador Eduardo Riedel em Brasília (DF) terminou com conquistas importantes para Mato Grosso do Sul: praticamente R$ 1 bilhão garantidos para obras em estradas federais e estruturas rodoviárias importantes. Esse valor, relativo a 2023 na área de infraestrutura, será quatro vezes superior ao do ano passado.

Esse é um breve resumo da visita do governador, ao lado dos secretários Jaime Verruck (Desenvolvimento) e Eduardo Rocha (Casa Civil), além da ministra Simone Tebet e da senadora Tereza Cristina, à Esplanada dos Ministérios na semana passada.

Ao todo, são R$ 984 milhões a serem aplicados pela União até dezembro, sendo que R$ 425 milhões devem chegar ao Estado até abril, dentro do Plano de 100 Dias lançado pelo Ministério dos Transportes para contemplar o escoamento da safra agrícola.

O montante que beira o R$ 1 bilhão para os eixos rodoviários representa um aumento de 316% com relação aos recursos obtidos em 2022, que somaram R$ 236,7 milhões – um avanço do Estado nas relações institucionais e também no ambiente para negócios.

“São projetos de suma importância para Mato Grosso do Sul, dando sequência ao nosso plano de desenvolvimento. Somos um estado sólido e que ganha cada vez mais atenção e espaço. Os investimentos garantidos vão concretizar sonhos pelos quais temos trabalhado para realizar”, comenta o governador sobre a rodada de reuniões.

As propostas – Várias propostas e ideias foram apresentadas durante os encontros com Simone Tebet (Planejamento), Carlos Fávaro (Agricultura), Cida Gonçalves (Mulheres), Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Renan Filho (Transportes).

Entre elas está um grande passo para concretizar a Rota Bioceânica, que é a construção da alça de acesso à ponte sobre o rio Paraguai, entre Porto Murtinho e a paraguaia Carmelo Peralta. Essa obra já tem R$ 93 milhões garantidos na LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2023 da União, e deve ser licitada ainda no primeiro semestre.

“Já temos o projeto pronto, o DNIT já o terminou e o ministro [Renan Filho] se comprometeu nos próximos três meses a fazer essa licitação em regime de contratação direta, que será a empresa receber esse projeto básico e fazer todo o projeto de licenciamento e executivo. Até julho acreditamos que sai o edital desse acesso”, comenta o titular da pasta de Desenvolvimento, Jaime Verruck.

Outra proposta importante fechada na visita foi a construção do contorno rodoviária de Três Lagoas, que contará com investimento na casa dos R$ 100 milhões. A obra é tida como essencial para os planos de expansão econômica de Mato Grosso do Sul. “O contorno é fundamental para o desenvolvimento de toda a Costa Leste. Dessa maneira, a gente garante ao Mato Grosso do Sul, dentro do processo de crescimento, toda a infraestrutura necessária para as empresas aqui se instalarem, com aumento de carga, e principalmente a segurança das pessoas que transitam nessas rodovias”, frisa.

Concessões e setor energético – Também houve avanços relacionados à concessão de ferrovias e ao setor energético. No encontro com Renan, Riedel conseguiu viabilizar uma aproximação com a ANTT (Agência Nacional de Transporte Terrestres) para acelerar projetos.

“Com a ANTT vamos avançar na discussão das concessões, algo importante para atrair capital privado. O Governo Federal se dispôs a colocar esse investimento”, diz Riedel, que completa ainda que a Malha Oeste é fundamental para a prosperidade buscada.

O governador Eduardo Riedel também se reuniu com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e durante o encontro discutiu a política energética para Mato Grosso do Sul, principalmente sobre o gás natural, fonte essencial da nossa matriz.

“Sabemos da importância do gás, especialmente para UFN3, que nós temos a sinalização de buscar um compromisso junto ao Governo Federal e Petrobras. O gás também será utilizado em outros empreendimentos na área de papel e celulose, assim como outras indústrias no Mato Grosso do Sul”, explicou o governador.

Fonte: Campo Grande News/Foto: Marcio Ferreira-Ministério dos Transportes