Com protocolos rígidos de biossegurança, Duathlon Campo Grande movimentou o Parque das Nações Indígenas

Os amantes de esporte tiveram de acordar bem cedo. A concentração começou às 6h30 e a largada foi dada exatamente às 7h, com participação especial do diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda. O evento atlético foi composto por 4,2 quilômetros (km) de corrida (uma volta completa no Parque), seguido de 15 km de pedal, com 1,1 km de corrida (uma volta no lago) para finalizar.

O organizador Carlos Porto destaca que esta foi a primeira prova de duathlon com esta formatação realizada na capital. Ao todo, 80 pessoas participaram, cumprindo à risca as medidas sanitárias determinadas pelo evento para evitar o contágio pelo novo coronavírus (Covid-19). “É uma prova que veio para ficar e tivemos o apoio fundamental da Fundesporte. Os participantes saíram satisfeitos e se sentiram seguros, que é o mais importante”.

A largada foi feita em sistema de baterias, com intervalo de tempo, além do distanciamento social de três metros entre os atletas. Segundo a organização, o uso de máscara facial foi obrigatório do início ao fim do percurso. Todos os participantes tiveram a temperatura corporal aferida por profissionais de saúde e recipientes com álcool em gel 70% foram instalados em diversos locais.

Houve premiação para os cinco primeiros colocados na categoria geral (feminino e masculino) e medalhas aos três primeiros nas cinco faixas etárias previstas no regulamento: 18 a 29 anos, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59 e acima de 60 anos. Todos os atletas que cruzaram a linha de chegada também receberam condecoração de participação.

Lucas Castro – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

Fotos: Divulgação