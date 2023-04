Com importante atuação no Estado CMO tem novo comandante

Com 15 mil militares atuando no Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, além da cidade Aragarças (GO), o CMO (Comando Militar do Oeste) tem novo comandante, o general Luiz Fernando Estorrilho Baganha.

O governador Eduardo Riedel participou da solenidade de troca de comando da instituição, que ocorreu no fim da tarde desta sexta-feira (14) e contou com a presença do general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, comandante do Exército.

“Aqui no Mato Grosso do Sul a gente tem uma relação muito próxima, pelo CMO estar aqui em Campo Grande. Isso acaba aproximando nosso relacionamento e pelo trabalho que o Exército brasileiro faz no social, na garantia das nossas fronteiras, institucionalidade e ordem. Ajuda muito o Estado, por exemplo, no combate a incêndios onde teve uma participação fundamental na logística”, afirmou o governador.

O CMO tem importante atuação nos estados de MS e MT, que juntos possuem 2,5 mil km de fronteira com o Paraguai e a Bolívia, onde estão localizadas dez unidades militares estrategicamente posicionadas.

A atuação do Exército é principalmente na defesa – para manter a soberania nacional –, na repressão a ações ilícitas ambientais e na fronteira. A articulação do Comando é em três grandes unidades operações, duas delas em Cuiabá (MT) e Corumbá (MS).

Atualmente o CMO opera com os mais modernos equipamentos disponíveis no Exército, oriundos do SISFRON (Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras).

Com informações da assessoria