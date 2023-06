Com frente fria, MS tem previsão de queda nas temperaturas e chuvas durante a semana

O avanço de uma frente fria vai derrubar as temperaturas durante a semana em Mato Grosso do Sul. A previsão é de que as temperaturas mínimas sejam de 5°C na região Sul do Estado, 8°C em Campo Grande, e 9°C na região Norte.

O Cemtec /MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica que o tempo instável também sofre influência do intenso fluxo de umidade e atuação de área de baixa pressão atmosférica, que vai favorecer o aumento da nebulosidade e a formação de nuvens de chuva em todo o Estado.

Há probabilidade de chuva de intensidade moderada a forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de ventos. Durante a semana o avanço de uma massa de ar frio pelo Estado deverá favorecer a queda significativa das temperaturas. Há previsão de ocorrência de nevoeiro e neblina ao amanhecer.

E entre terça-feira (13) e quarta-feira (14) podem ocorrer geadas de intensidade fraca a moderada com destaque na região Sul do Estado, onde as temperaturas mínimas previstas são entre 6°C e 9°C e máxima que pode atingir 16°C. “Porém, pontualmente podem ocorrer temperaturas mais baixas com valores abaixo de 5°C”, explicou a meteorologista e coordenadora do Cemtec , Valesca Fernandes.

Para a região Norte de MS as mínimas esperadas ficam entre 9°C e 11°C e máximas de até 19°C. Em Campo Grande as mínimas ficam entre 8°C e 10°C e máximas de até 16°C.