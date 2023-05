Com foco na geração de empregos e qualificação, Voucher Transportador deve iniciar inscrições em julho

Para contribuir com o desenvolvimento econômico do Estado, geração de empregos e inclusão das pessoas que estão fora do mercado, o plano estadual “MS Qualifica” tem previsão de abrir as inscrições para o “Voucher Transportador” em julho. Este programa vai qualificar mil motoristas de cargas e ônibus e ainda conceder “custo zero” na inclusão das letras “D” e “E” na carteira de habilitação.

O programa conduzido pela Semadesc (Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) atende os pilares do Governo do Estado, que busca um Estado verde, próspero e inclusivo, que constrói um ambiente positivo para atrair novas empresas, fábricas e indústrias a Mato Grosso do Sul. Assim novos empregos serão preenchidos, e a renda da população será ampliada.

O “Voucher Transportador” foi aprovado na Assembleia Legislativa e depois sancionado pelo governador Eduardo Riedel. O próximo passo é a publicação de um decreto com as regras para seleção e abertura das inscrições. Os cursos serão oferecidos pelo Sest Senat, por meio de uma parceria com o Governo do Estado.

Programa atende demanda do setor de transportes (Foto: Álvaro Rezende)

“O próximo passo é a publicação de um decreto regulamentando e definindo as regras para seleção destes motoristas. Para isto vamos conversar com os sindicatos dos transportadores e o Sest Senat, pois além de seguir a lei, teremos regras que favoreçam o máximo a empregabilidade”, afirmou o secretário Executivo de Qualificação Profissional e Trabalho, Bruno Bastos.

A expectativa é que a abertura das inscrições (qualificação) seja a partir de julho. “Faremos o convênio jurídico com o Sest Senat e Detran-MS, para definição de repasse de recursos e nossa previsão é que em julho já tenha as inscrições disponíveis. Muitas pessoas estão interessadas em fazer a qualificação e entrar no mercado de trabalho”, completou Bastos.

Vagas e novas cidades

O programa vai abrir mil vagas para motoristas participarem da qualificação e inclusão de novas letras na habilitação. Elas serão distribuídas nas cidades de Campo Grande, Três Lagoas, Dourados, Corumbá, Chapadão do Sul, São Gabriel do Oeste e Ribas do Rio Pardo, que entrou no grupo dos municípios contemplados.

Ribas se tornou o novo “polo nacional” na produção de celulose, com a construção da fábrica da Suzano. Este “boom” econômico do município precisa também de mão de obra qualificada em diversos segmentos, entre eles de motoristas de cargas, que vão transportar a produção. Por isso ela fará parte do Voucher Transportador.

Governador Eduardo Riedel durante lançamento do programa (Foto: Saul Schramm)

Das mil vagas disponíveis, 850 serão para Campo Grande, 50 para Ribas e 20 para cada uma das demais cidades. Os cursos vão totalizar 107 horas, na chamada “Escola de Motoristas Profissionais”.

A criação do programa atende uma demanda do setor de transportes, já que muitas vagas para motoristas estão abertas, no entanto, faltam profissionais qualificados para preencher os cargos. O plano estadual “MS Qualifica” tem justamente este objetivo, que é capacitar trabalhadores, em áreas que tem empregos disponíveis.

“Nosso objetivo é não deixar nenhum sul-mato-grossense para trás. Por isso vamos promover a inclusão destas pessoas que estão à margem do processo, para gerar novos empregos e assim melhorar a renda da população. Isso passa pela qualificação profissional.”, afirmou o governador.

Com informações da assessoria