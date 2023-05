UEMS na Comunidade movimentou Jardim neste sábado (1º)

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul estreou a primeira ação do Programa UEMS na Comunidade no município de Jardim, numa ação em parceria com a Prefeitura e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (SETESCC). O Programa é o carro-chefe das ações da Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (PROEC) e contou com apresentações e atendimentos dos cursos da UEMS, palestras e shows, das 14h até às 21h, na Praça do Encontro de Jardim.

Participaram mais de 50 discentes de 6 Unidades Universitárias da UEMS, com 16 cursos de graduação. O curso de Geografia, Letras e Logística de Jardim; Dourados, com Enfermagem e Eng. Ambiental e Sanitária, Turismo e Engenharia Física, integrados ao Centro de Estudos de Pesquisas em Materiais (CEPEMAT); Maracaju, com Pedagogia e Agronomia; Aquidauana com Zootecnia, Agronomia e Engenharia Florestal; Nova Andradina, com Matemática, Computação e Sistemas de Informação; e Campo Grande, com o curso de Medicina, História e o projeto UEMS na Rota.

Também teve a apresentação do Mídia Ciência, projeto de popularização da ciência realizado pela UEMS e Fundect (Fundação de Apoio à Ciência, Pesquisa e Tecnologia de Mato Grosso do Sul) e exibição do Planetário, que integra o projeto Órion, que garantiu aos presentes uma experiência de imersão em projeções circulares de alta definição em um ambiente inflável, no qual o público assistirá projeções visuais de realidade virtual, do universo, da vida na Terra, de constelações greco-romanas e indígenas.

“Estivemos em Jardim com diversas ações de extensão que levou à população ao contato com as ações desenvolvidas dentro da UEMS, numa devolutiva de nossa instituição à sociedade. Essa é uma interação muito importante, que aproxima as pessoas do conhecimento gerado em nossa instituição. Compartilhamos ações como o Planetário, oficinas diversas, como por exemplo, produção de composteiras caseiras, guarda de animais, consultoria em correção e fertilização do solo, planejamento na Gestão Escolar e atendimentos com testes rápidos para detecção de DSTs e diabetes, entre outras atividades”, relata a coordenadora do programa, profa. Dra. Suzana Moreira.

Já o reitor Laércio Alves de Carvalho destaca que um dos intuitos é reaproximar as pessoas comuns do conhecimento científico. “Estamos muitos felizes neste início do UEMS na Comunidade. A presença e apoio de prefeituras e, em especial, da prefeita de Jardim, Dra. Clediane Matzenbacher, e da bancada federal nos proporcionou uma linda ação proporcionada por nossa comunidade acadêmica junto a sociedade jardinense. Levamos saber científico de nossos diversos cursos de graduação e pós-graduação visando instruir as pessoas comuns, oportunizando interação e troca de saberes. Agradecemos a todos os envolvidos nesta importante ação extensionista da UEMS”, informa Laércio.

A pró-reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (PROEC), profa. Dra. Erika Kaneta Ferri, pontua aspectos sobre as atividades no município de Jardim. “Fazemos uma avaliação muito positiva desta ação pioneira dentro do Programa UEMS na Comunidade, pois, enquanto Pró-reitoria de Extensão percebemos a mobilização e motivação de nossos estudantes ao desenvolverem suas atividades, estando muito articulados com seus orientadores docentes, coordenadores de curso e gerentes de Unidade. Penso que nosso papel é nos aproximarmos, cada vez mais, de nossa população”, avalia.

“A UEMS é parceira de Jardim há muitos anos, contribuindo intensamente para o desenvolvimento não só do município, mas de toda a região sudoeste de Mato Grosso do Sul; e mais uma vez, por meio do Programa UEMS na Comunidade, as famílias jardinenses, poderão conhecer e compreender melhor o conceito de ciência-cidadã, dos serviços benéficos que a ciência realiza para a sociedade”, destaca a Prefeita de Jardim, Dra. Clediane Areco Matzenbacher.

Docentes e discentes destacam importância das ações extensionistas

O prof. Dr. Edmilson de Souza, docente do curso de Matemática da UEMS, explica que o projeto Planetário já integrou uma ação itinerante própria de Astronomia e funcionou em exposições itinerantes por cerca de 10 anos. “Historicamente, esse projeto foi muito importante e cumpriu bem o seu papel, atendendo 110 mil pessoas, de acordo com nossos registros. Agora, temos um retorno do projeto reformulado dentro do programa UEMS na Comunidade. O movimento foi tão grande que calculamos mais de 300 pessoas somente em Jardim, este cálculo atesta a sucesso da ação extensionista da Universidade. Essa foi uma das melhores experiências para o nosso Planetário, uma vez que afirmo isso, pois já estivemos presentes em grandes festivais do MS: no América do Sul, em Corumbá, e de Inverno, em Bonito”, ressalta o coordenador do Planetário.

O docente do curso de Zootecnia, prof. Dr. Thiago Pasquetti, que também é gerente da Unidade Universitária de Aquidauana, destaca que o Programa “é de fundamental importância para a sociedade e, também, para nós, docentes, e para os estudantes, que são os grandes protagonistas desta ação. Dentro de nossa instituição, seja no ensino e na pesquisa, a missão da UEMS é contribuir com a sociedade. A extensão é que nos permite estender ao público externo todo o conhecimento que é gerado e produzido por nossa Universidade. Agradeço a todos, à PROEC e reitoria, e aos nossos acadêmicos por contribuir com esse belo trabalho”, registra o gerente da Unidade de Aquidauana.

“Faço um destaque sobre o quanto esse Programa tornou possível estreitar o relacionamento da UEMS e a população de Jardim. A interação entre os conhecimentos científicos e populares. O UEMS na Comunidade possibilitou à população local perceber a importância do conhecimento científico gerado pela Universidade. Os docentes, discentes, reitoria estavam todos do grupo da instituição estavam engajados. Foi um sucesso o evento. Agradeço ao organizadores, na figura do reitor, prof. Laércio, da coordenadora do Programa, profa. Suzana e à pró-reitora Erika. Nós devemos esse sucesso à nossa comunidade interna e à população, pois conviver por algumas horas com aquela população foi importante para a troca de informações”, relatou a profa. Dra. Marinete Rodrigues, do curso de História, da UEMS/Campo Grande.

Para a acadêmica do curso de Pedagogia da UEMS/Maracaju, Jaqueline Villamaior, “foi um evento incrível uma oportunidade de mostra o que aprendemos dentro da nossa universidade podendo levar novos aprendizados e nosso conhecimento para outras profissionais foi uma ação maravilhosa de grande importância tanto pra nós acadêmicas de vários cursos que estavam ali naquele evento e que possamos ter mais eventos assim pois assim a população também possa conhecer um pouco da nossa universidade e saber que temos outros cursos disponíveis nós do curso de pedagogia estamos encantadas com esse grande evento podendo compartilhar conhecimento também a outras pessoas”.

Já para o discente João Guilherme Ribeiro, da graduação em Agronomia, “é muito importante, enquanto acadêmico participar de eventos que a Universidade promove, pois permite uma troca de conhecimento com os outros cursos e campus, contribui no crescimento tanto acadêmico como humano. Em relação à comunidade, evento estes como ocorreu em Jardim são muitos pontos a destacar, uma delas é aproximar a Universidade com a comunidade, transpor os nossos muros, mostrar a importância do ensino, pesquisa e extensão e, ao mesmo tempo, escutarmos o que as pessoas pensam sobre a nossa universidade”.

O estudante Jeferson Carlos de Souza, do curso de Sistemas de Informação da UEMS/Nova Andradina pontua que “a ação foi bem interessante, uma iniciativa para chamar atenção do público, para que criem interesse em participar da universidade, fazendo eles sentir um pouco do que é o gosto do conhecimento, temos como grande exemplo o planetário, que vislumbra as pessoas fazendo com que elas se interessem por aquilo, e quem sabe, estudar sobre este tema futuramente. E vimos projetos que buscavam também orientar a sociedade, como exemplo o da enfermagem, então são vários meios que impactam, mas acima de tudo, podemos dizer uma coisa: UEMS na Comunidade é a divulgação do conhecimento”.

Para o acadêmico de Medicina da UEMS/Campo Grande, Lucas Oliveira Moraes, “as ações do UEMS na Comunidade foram enriquecedoras para os alunos e para a população, pois permitiram uma maior aproximação da universidade do cotidiano das pessoas, de modo a marcar a presença da UEMS no dia a dia e mostrar o potencial da universidade em prol a sociedade. A ação também permitiu a aplicação de conhecimentos em benefício da população de Jardim, tornando tudo uma experiência bastante enriquecedora, enquanto estudante de medicina e enquanto pessoa. A possibilidade de entrar em contato com uma grande diversidade de histórias e realidades, e sentir a sensação de fazer alguma diferença positiva é gratificante, seja por poder orientar e ajudar uma pessoa a cuidar da própria saúde, seja por simplesmente ouvir alguém que precisava conversar”.