Com apoio do Governo do Estado, Undokai une cultura e tradição em Campo Grande

A comunidade japonesa de Campo Grande celebra hoje (7) o 36º Undokai, com apoio do Governo do Estado. A gincana esportiva familiar faz parte da tradição e da cultura nipônica e reúne a comunidade nikkey e simpatizantes de todas as idades. Mato Grosso do Sul, de acordo com o último levantamento do Consulado Geral do Japão – considerando o censo do IBGE 2010 -, possui aproximadamente 30 mil descendentes de japoneses, e com isso é a terceira maior colônia do Brasil.

O governador Eduardo Riedel, com a primeira-dama Mônica Riedel, participou da abertura do evento e da tradicional “corrida das autoridades”. “Estou orgulhoso em poder participar dessa iniciativa e dos projetos da colônia (nipo-brasileira), que tem uma enorme contribuição para a história e processo de formação do Mato Grosso do Sul. E a integração talvez tenha sido a palavra chave para o nosso sucesso, para o resultado que a gente conquistou enquanto território e a unidade de cultura e de pessoas. Essa integração é o caminho para avançarmos no desenvolvimento do nosso Estado”, disse Riedel.

Com previsão de reunir 3 mil pessoas na prática de esportes e lazer, o evento também contou com a presença dos secretários Pedro Caravina (Segov), Marcelo Miranda Setescc) e Patrícia Cozzolino (Sead). Junto com o governador e a primeira-dama, os secretários participaram de alguns dos tradicionais jogos do Undokai, entre eles a “Corrida das autoridades”.

“A comunidade nipo é uma grande referência para nossa sociedade. E hoje todos se misturam na celebração da cultura oriental”, disse o deputado federal Beto Pereira, que também participou da festa.

O presidente da AECNB (Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira), que organiza o evento, Nilson Aguena, destacou a importância da parceria com o Estado, fundamental para a valorização da cultura. “A comunidade e os voluntários contribuem para realização do Undokai. E graças às autoridades e ajuda do Governo foi possível fazer esse evento grandioso”.

O Undokai é realizado uma vez por ano, e tem o apoio do Governo do Estado, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul).

A gincana surgiu no Japão por volta de 1880. “Undô” significa esporte e movimento, e “kai” reunião, em japonês. Porém, a melhor tradução para Undokai é gincana esportiva familiar.

Comunidade Nipônica

Campo Grande é uma das cidades brasileiras que mais recebeu imigrantes japoneses desde a chegada do navio Kasato-Maru, em 1908. A Associação Nipo Brasileira estima que mais de cinco mil famílias de descendência japonesa vivem atualmente na Capital, sendo que a maioria segue as tradições de seus antepassados, mesmo que de forma adaptada. As festas como o Undokai e o Bon Odori são exemplos dessa preservação da identidade cultural.

O evento tem entrada gratuita, durante todo o domingo serão realizadas em torno de 20 brincadeiras esportivas e comercializadas comidas típicas do Japão e da culinária sul-mato-grossense. A festividade une várias gerações de japoneses e descendentes. Nesta edição a disputa inclui corridas, pesca peixe e garrafas, caça ao tesouro, cabo de guerra e bola ao cesto.