Com apoio do Estado, espetáculo “Memória de Brinquedo” será apresentado nesta quarta-feira na Praça do Rádio

Depois de passar por Rondonópolis e Cuiabá, o espetáculo de dança “Memória de Brinquedo” chega a Mato Grosso do Sul. A iniciativa é da Curitiba Cia. De Dança, que encontrou na dança contemporânea uma linguagem para celebrar histórias, lembranças e sensações da infância. As apresentações são únicas e, depois delas, o grupo segue para Goiânia, onde encerra sua turnê.

Criado e coreografado por Luiz Fernando Bongiovanni, com direção artística de Nicole Vanoni, o “Memória de Brinquedo” busca colaborar com a reflexão sobre o mundo tecnológico e a ludicidade. Assim, a Curitiba Companhia de Dança busca realizar um trabalho de resgate poético e um incentivo do brincar. Esse resgate parte de várias fontes, desde a memória individual e coletiva do brincar e de sua representação simbólica até estudos recentes da neurociência que apontam o brincar como uma atividade fundamental para o desenvolvimento físico e psicológico das crianças.

Em outras palavras, “Memória de Brinquedo” investiga as relações do brincar a partir de memórias reais e ficcionais. Em um mundo cada vez mais digital este trabalho incentiva e defende um resgate do brincar como etapa fundamental do desenvolvimento do indivíduo. Após o espetáculo, o recado que fica é que todos – pais ou não – ponderem a respeito do mundo que estamos construindo e talvez a partir dessa inspiração possam unir esforços para resguardar essa atividade vital do mundo infantil. Brincar é o pensamento da criança, e é preciso inteligência e sensibilidade para promover esse espaço/tempo.

A apresentação de Terenos é fechada para a comunidade da Escola Municipal Jamic Pólo, mas a de Campo Grande ocorre na Praça do Rádio. Em Mato Grosso do Sul a produção do espetáculo é feita pela Manaká Cultural, com o apoio da Fundação de Cultura, Segov e Sectur, além do SESC MS. Depois, a Companhia segue para Goiânia (GO), onde finaliza sua circulação, no dia 4 de julho. O projeto da turnê tem patrocínio de: Banco CNH Industrial, Sesc MS, Sesc MT, Sesc GO; e apoio de Case IH, Case Construction. O projeto é viabilizado pela lei de incentivo à cultura, com realização da Curitiba Cia de Dança e – Amigos e Apoiadores da Dança de Curitiba (AADC).

Serviço:

[dança contemporânea] Curitiba Cia de Dança apresenta “Memória de Brinquedo

Data: 28 de junho (quarta-feira)

Horário: 20h

Local: Praça do Rádio – Av. Afonso Pena – Centro, Campo Grande (MS)

Entrada franca

FICHA TÉCNICA

Direção Geral: Nicole Vanoni

Concepção e Coreografia: Luiz Fernando Bongiovanni

Assistente de Coreografia e Direção: Patrícia Machado

Figurino e Cenário: Gelson Amaral

Costureira: Noeli Santana

Projeto de Luz: Fabia Regina

Fotos: Cayo Vieira

Realização: Curitiba Cia de Dança, Paraná Cultura e AADC – Amigos e Apoiadores da Dança de Curitiba

Com informações da assessoria