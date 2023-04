Noite do Chamamé levará multidão à Praça Central em Sidrolândia

A Prefeitura de Sidrolândia realizará na sexta-feira (28/04) a partir das 18h30, na Praça Central Porfírio de Brito, a Noite do Chamamé, evento que tornou-se tradicional no município, alcançando em 2023 a sua sexta edição.

Uma multidão é esperada para o evento, que a cada ano traz um destaque regional, como Delinha, Gregório, Maurício Brito e Canto da Terra.

A grande atração desta vez será o Grupo Alma Serrana, que no decorrer dos anos animou os sul-mato-grossenses com bailes inesquecíveis e festas populares.

As atrações locais Fernando Gaiteiro e Banda, Trio Estrela de Ouro (Cristalino, João Camilo e Celinho Júnior), Adão Mendonça, Jader Pacheco e filho, também estarão abrilhantando o evento.

A prefeita, Vanda Camilo, lembra que o chamamé é um ritmo musical tradicional, histórico, e tornou-se Patrimônio Imaterial de Mato Grosso do Sul, por meio do Decreto Estadual do dia 30 de julho de 2021.

– O chamamé anima o nosso povo aqui no Estado desde a primeira metade do século XX, contam os registros históricos, e aqui em Sidrolândia foi adotado pelos amantes da música como um dos principais ritmos para animar nossas festividades. Por isso, a Prefeitura mantém este evento, que já virou tradição. Convido nossa população a prestigiar – destacou a prefeita.

No ano de 2017, após solicitação do Instituto Cultural Chamamé, o Conselho Estadual de Cultura referendou, e a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul declarou oficialmente o ritmo como “Patrimônio Cultural Imaterial do Estado”.

Na América do Sul é “Patrimônio Cultural” declarado pelo Mercosul, enquanto que a Unesco o tornou um Patrimônio Cultural da Humanidade.

Há ainda uma data comemorativa em Mato Grosso do Sul, escolhida como o Dia Estadual do Chamamé, que é 19 de setembro.