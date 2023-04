Circuito Gastronômico que celebra 25 anos da MSGÁS começa nesta terça-feira

Começa nesta terça-feira (18) e vai até o dia 7 de maio, em Campo Grande, o I Circuito Gastronômico CG em comemoração aos 25 anos da MSGÁS no Mato Grosso do Sul. O evento começa com os pratos desenvolvidos pelas empresas participantes sendo comercializados com valores especiais.

Para o diretor-presidente da MSGÁS, Rui Pires dos Santos, o aniversário da companhia não poderia ser comemorado de outra forma que não essa. “Somos distribuidores de gás natural, um produto sustentável, seguro, rentável, de elevado rendimento energético. Nada melhor do que explorar a nossa culinária para comemorar os 25 anos da MSGÁS em Mato Grosso do Sul”, afirmou Rui.

O Circuito

De acordo com Marcia Marinho, responsável pela organização do evento ao lado de José Marques, do programa Festas e Eventos, são 68 restaurantes inscritos na competição que leva o título Sabores da Terra com a curadoria do chef Paulo Machado.

Os valores sugeridos para cada prato desenvolvido vão de R$ 20 a R$ 64, de acordo com cada uma das três categorias. No caso da categoria restaurante, os pratos variam entre R$ 50 e R$ 63. Para as hamburguerias, de R$ 20 a R$ 25 e nas cafeterias entre R$ 30 e R$ 35. As receitas são elaboradas com produtos regionais como: baru, pequi, guavira, galinha caipira, carne de sol, mocotó, pintado e muito mais.

“Os restaurantes, bares e hamburguerias que participam do evento fizeram pratos deliciosos com versões que prometem surpreender o público nos 20 dias de evento. O Circuito Gastronômico CG é um evento importante que escreve a história do Mato Grosso do Sul através da gastronomia, e que teve apoio essenciais como MSGás, Fundação de Turismo-MS, Fundação de Cultura-MS, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur-CG), Sebrae, Senac, Sesc e Senar, além da correalização da Associação Comercial de Campo Grande (ACICG)”, enfatizou Marcia.