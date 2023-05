Celular do governador Eduardo Riedel foi clonado e pode ser utilizado por criminosos para aplicação de golpe

O aparelho celular do governador Eduardo Riedel foi clonado nesta sexta-feira, segundo informações da Coordenadoria de Comunicação. O chefe do Executivo entra, assim, na lista de autoridades que enfrentaram esse tipo de transtorno com golpistas que já fizeram vítimas entre deputados estaduais e federais, além de secretários municipais e estaduais.

De acordo ainda com as informações daquela coordenadoria, todas as medidas necessárias já foram adotadas e o alerta é para a população sobre envio de mensagens do número do contado do governador.