Catarata: conheça os sintomas e tratamento da doença que atinge 75% dos idosos

Você conhece alguém que tem ou teve catarata? Sabe quais são os sintomas da doença, qual o melhor tratamento e quando fazer cirurgia? A médica oftalmologista, Dra. Carla Albhy, dará mais detalhes sobre o assunto.

A catarata é um assunto de interesse coletivo, pois em algum momento da vida, pode ser que a pessoa tenha essa doença e precise de tratamento para curar. Isso porque a catarata tem forte relação com a idade e envelhecimento. Se considerarmos os idosos com mais de 75 anos, cerca de 75% deles, ou seja, 3 a cada 4 pessoas com esta idade, têm catarata. Por ser um assunto tão comum, é importante saber quais sintomas ela apresenta e o que fazer em caso de diagnóstico.

O que é a catarata?

Nossos olhos possuem uma lente natural chamada de cristalino. É essa lente que dá foco e nitidez para as imagens que vemos. Mas, na catarata, essa lente vai perdendo a transparência e ficando opaca. Por este motivo, a perda da nitidez da visão é o principal sintoma.

Quais são os sintomas?

Perda da sensibilidade ao contraste. Isso significa que a pessoa tem mais dificuldade ao enxergar em ambiente menos iluminados, além de ter a impressão que as cores estão desbotadas;

Visão embaçada e borrada. A pessoa tem a impressão que está enxergando através de um nevoeiro, mesmo usando óculos;

Variação frequente no grau dos óculos, pois a catarata causa alterações no índice de refração do cristalino e alterações na estrutura.

É importante saber que a catarata não coça, não arde e nem dói. Ela altera apenas a capacidade de enxergar. Nos casos mais graves, ela pode levar à cegueira, mas de forma reversível.

Causas e fatores de risco

A principal causa da catarata é a idade e envelhecimento, pois conforme a idade vai avançando o cristalino naturalmente perde a nitidez, ela também pode ser causada por:

Tabagismo;

Diabete;

Exposição solar excessiva, principalmente sem o uso de óculos de sol, pode contribuir para o aparecimento precoce da catarata;

Medicações, como corticoides;

Trauma ocular;

Uveíte, que é a inflamação da camada média do olho, a úvea;

Catarata congênita, quando a criança nasce com ela, por alguma herança genética ou por alguma infecção durante a gravidez, como a sífilis.

Diagnóstico

A catarata só pode ser diagnosticada por um médico oftalmologista, através de um exame chamado biomicroscopia anterior. Isso porque é difícil ver essa doença a olho nu, apenas no caso de catarata total, onde nossa pupila fica toda branca. Na suspeita, sempre procure um médico.

Tratamento

O único tratamento eficaz para a catarata é feito através de cirurgia chamada facoemulsificação, quando é feito um pequeno corte nos olhos (menor do que 2,5mm) para tirar o cristalino e substituir por uma lente intraocular. É um procedimento rápido e sem pontos que apresenta excelentes resultados quando bem executado.

5 principais dúvidas em relação a cirurgia de catarata:

Precisa de anestesia geral? Não! Como é uma cirurgia de pequeno corte, geralmente é realizada sem o uso de anestesia geral, apenas colírios anestésicos e anestesia leve. A maioria dos pacientes que operam catarata tem alta no mesmo dia.

Tenho que esperar a catarata “amadurecer” (cobrindo praticamente toda a visão) para fazer a cirurgia? Não! Essa recomendação era feita antigamente, pois não existia a técnica da facoemulsificação e nem o implante da lente intraocular. Com a tecnologia atual, é possível realizar o procedimento em todos os estágios da doença.

Vou precisar usar óculos após a cirurgia? Isso vai depender do tipo de lente que será colocada no lugar do seu cristalino. Hoje já existem lentes para os problemas de visão que geralmente corrigimos com os óculos.

É possível operar a catarata e mesmo assim não enxergar? Sim, isso pode acontecer, pois além da catarata, existem outro tipos de doenças que podem ocorrer junto com a catarata que também pode prejudicar a visão, como o glaucoma e a retinopatia.

Quais os cuidados após a cirurgia?

Pingar os colírios recomendados;

Evitar carregar peso;

Evitar dormir em cima do olho;

Não abaixar a cabeça para a lente não se deslocar.

A cirurgia de catarata pode implicar algumas complicações, assim como qualquer outro tipo de procedimento cirúrgico, como infecções, descolamento de retina. Hoje, com a técnica da facoemulsificação esses riscos são bem baixos. Depois de operada, a catarata não volta mais e a lente implantada no olho dura o resto da vida. Por isso, a escolha da lente é de extrema importância antes de realizar a cirurgia.

É muito frequente que depois da cirurgia de catarata, haja novamente a perda da visão, como se a catarata tivesse voltado. Isso pode acontecer por conta de algo chamado de opacidade de cápsula posterior, que é uma sujeirinha natural dos olhos que apoia a lente intraocular. Essa opacidade é facilmente tratada com laser no próprio consultório médico, sem a necessidade de utilizar o centro cirúrgico e possui excelentes resultados.

A cirurgia de catarata é um procedimento rápido e seguro que pode te ajudar a recuperar a sua visão e também te livrar dos óculos. Se apresentar os sintomas citados, não deixe de procurar o médico, no caso o oftalmologista.

Fonte: Brasil 61