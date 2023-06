Carro popular: Chevrolet dá bônus de até R$ 30 mil e facilita pagamento

O carro popular é um dos assuntos mais comentados dos últimos dias. E, na esteira do programa do governo, várias marcas estão dando descontos. Por exemplo, a Chevrolet anunciou bônus para toda sua linha de veículos. Porém, os descontos não se limitam aos carros com preços de até R$ 120 mil.

Para esses, os cortes vão R$ 2 mil e R$ 8 mil. Seja como for, a Chevrolet acrescentou ainda mais benefícios. Assim, no caso de modelos como Onix e Onix Plus, o abatimento chega a R$ 10 mil. Além disso, a picape S10, por exemplo, pode ter bônus de até R$ 30 mil no preço final.

Seja como for, a Chevrolet também oferece facilidades nos planos de pagamento a prazo. Portanto, lançou o benefício de taxa zero no chamado Plano Chevrolet Sempre, que tem mensalidades reduzidas. Porém, há um valor residual de até 40% que deve ser pago no fim do contrato.

Montana e Spin estão no programa

Além da linha Onix, que inclui o hatch e o sedã Onix Plus, a marca tem outros carros que se enquadram no pacote do carro popular. É o caso da minivan Spin, único modelo do segmento à venda no Brasil com opção de sete lugares. Bem como da picape Montana.

Ou seja, a nova geração da picape compacta, que acaba de ser lançada. Porém, nesse caso há apenas uma versão com o benefício. Trata-se da configuração mais simples, que não tem, por exemplo, câmbio automático. A caixa é manual de seis velocidades.

“Estamos aproveitando este momento para oferecer condições ainda mais atrativas”, diz o diretor nacional de Vendas da GM, Kleusner Lopes. Portanto, a marca aproveitou o anúncio do pacote do carro popular para promover as vendas também de outros modelos.

Confira a tabela da Chevrolet para o chamado carro popular

Fonte: Jornal do Carro Estadão