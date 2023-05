Carreta Ortopédica da APAE atendeu mais de 60 pessoas com deficiência física em Jardim

A carreta do Centro Especializado em Reabilitação e Oficina Ortopédica da APAE (CER/APAE) de Campo Grande esteve esta semana em Jardim prestando atendimentos no Ambulatório de Atenção Especializada (AAE), localizado na Unidade Básica de Saúde Nestor Pereira.

Foram atendidas 66 pessoas, sendo 36 para avaliações para implantação de próteses e 30 para retiradas de próteses. Os atendimentos foram previamente agendados pela Secretaria Municipal de Saúde.

O objetivo da Carreta é facilitar o atendimento qualificado e otimizar o tempo para chegada destes materiais, de forma que os pacientes não necessitem deslocar até Campo Grande. Jardim é sede de micro-região Sudoeste e acolhe estes pacientes, entre outras especialidades.

A secretária-adjunta municipal de Saúde de Jardim, Lívia Maria Silva Oliveira, explica que os atendimentos são programados previamente pelo sistema de regulação, a partir de demanda dos agentes comunitários de saúde e enfermeiros do município, que sabem da necessidade de reabilitação de pessoas com deficiência física cadastrados no sistema da rede pública de Saúde.

Havendo indicação para produtos ortopédicos, o profissional vai prescrever, em formulário do SUS, o tipo de equipamento necessário (órtese, prótese, cadeira de rodas ou outros meios auxiliares de locomoção).

Os profissionais do CER/APAE tiram as medidas e confecção de moldes, além de provas e entregas de produtos ortopédicos e meios auxiliares de locomoção, através do Sistema Único de Saúde (SUS).

Os processos gerados durante esses atendimentos são enviados para Campo Grande (CER-APAE), onde os produtos são confeccionados ou distribuídos pela Oficina Ortopédica em Jardim ou na própria unidade na capital.

A vinda da Oficina Ortopédica Itinerante ao município foi viabilizada por meio de parceria entre a Prefeitura de Jardim, através da Secretaria Municipal de Saúde, com Governo do Estado, CER/APAE de Campo Grande e Sistema Único de Saúde (SUS).

Com informações da assessoria