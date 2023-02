Carnaval de Nioaque inicia hoje

Neste sábado (18/02) tem início o carnaval de Nioaque, realizado pela prefeitura municipal.

O início está previsto para às 21h com os pratas da casa Dj Kiko e Dj Cleber Dekinis. Após, a Banda Thimbahia subirá ao palco para se apresentar.

No domingo (19/02) haverá matinê com a Banda Lilás às 15h00, com reportório próprio para crianças e pessoas da melhor idade.

As apresentações da noite ficarão a cargo dos pratas da casa Pr1mus e Dj Diego Dias com início às 21h00, após o encerramento será com a Banda Lilás.

Na segunda (20/02) se apresentarão a partir das 21h00 Dj Kuka (prata-da-casa), Paolla e Banda Lilás.

Fonte e foto: Comunicação Nioaque