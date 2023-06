Cármen Lúcia determina que Cid e Lawand compareçam à CPI, mas autoriza silêncio

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tenente-coronel Mauro Cid, e o tenente-coronel Jean Lawand Jr. compareçam à CPI mista. No entanto, permitiu que eles permaneçam em silêncio.