Campo Grande recebe nota máxima em avaliação do Ministério do Turismo

Campo Grande é uma das seis cidades do Centro Oeste do Brasil e a única do Mato Grosso do Sul que recebeu a nota máxima na avaliação do Mapa do Turismo Brasileiro 2023. O resultado, divulgado no site do Ministério do Turismo (MTur), reúne os municípios brasileiros que apresentam vocação turística ou que são impactados pelo setor de viagens, e os classifica com notas de A a E.

A avaliação do Ministério do Turismo leva em conta o desempenho da economia no turismo local com base nas seguintes variáveis: arrecadação de impostos federais a partir dos meios de hospedagem, quantidade de visitantes domésticos e internacionais e quantidade de estabelecimentos e empregos no setor de hospedagem. São analisados também critérios como a quantidade de prestadores de serviços turísticos registrados no Cadastur, a existência de um Plano Municipal de Turismo e as atividades de planejamento e governança da Prefeitura dedicadas ao turismo.

No total, apenas 47 cidades brasileiras receberam conceito A na última atualização do mapa, fator este que posiciona a capital sul mato-grossense na elite do turismo brasileiro.

“Ter o município classificado com nota “A” é resultado de um trabalho crescente de fomento da atividade turística, que inclui ações de fortalecimento do trade turístico e foco no cumprimento das políticas públicas estabelecidas para o setor”, afirma Wantuyr Tartari, superintendente de Turismo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

A capital consagrada pela vocação do turismo de eventos e negócios, recebeu nos últimos anos eventos conceituados como o Rally dos Sertões, Congresso Nacional de secretarias municipais de Saúde e o AdventureNEXT Latin America, maior evento de ecoturismo e turismo de aventura da América Latina. Campo Grande desponta no cenário nacional pelo emergente crescimento do turismo de natureza, que oferece inúmeras opções de passeios próximos a área central, com destaque para a prática de rapel, trilhas e trekking. Em relação às políticas públicas, a atualização das ações do Plano Municipal de Turismo tem fortalecido o relacionamento com o trade local e consequentemente conquistando mais credibilidade e parcerias.

Essa classificação é um instrumento de acompanhamento do desempenho do destino, além de subsidiar a priorização de investimentos por programas do Ministério do Turismo, incluindo ações de infraestrutura turística, qualificação profissional e promoção, observando características peculiares de demanda e vocação turística.