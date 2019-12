Campo Grande News traz matéria sobre associação de trabalhadores rurais em Nioaque

“A gente precisa gerar renda e ao mesmo tempo discutir a importância da preservação do meio ambiente, dos recursos naturais. Temos essa proposta de unir sustentabilidade e alimentação saudável. Também é um apelo que fazemos para despertar a sensibilidade para incluir esses frutos no habito alimentar”, explica Rosana Claudina da Costa Sampaio.

Ela é diretora do Ceppec (Centro de Produção Pesquisa e Capacitação do Cerrado) e com a ajuda da comunidade cuida da natureza. “Trabalhamos com essa ideia desde 2005 e fizemos uma parceria com o Ecoa (Ecologia em Ação)”, conta.