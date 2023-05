Campanha de solidariedade, “Seu Abraço Aquece” arrecada 127 mil itens de inverno

Campanha promovida pela primeira-dama Mônica Riedel, “Seu Abraço Aquece” arrecadou 127.759 itens de inverno que vão ser destinados a 218 instituições parceiras. Ela se une aos 100 mil cobertores adquiridos pelo Governo do Estado para serem distribuídos aos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. O encerramento da campanha foi realizado nesta quinta-feira (25) no Instituto Amigos do Coração, em Campo Grande.

Para o governador Eduardo Riedel, a campanha, além de aquecer quem mais precisa, estimula a sociedade a continuar arrecadando. “Essas doações vão fazer a diferença na vida de muita gente. Ao fazer isso, nós estimulamos. Mais que os 127 mil itens arrecadados, estamos falando de um conceito, de ajudar o próximo”, disse.

Primeira-dama Mônica Riedel é a madrinha da campanha

Madrinha da campanha, a primeira-dama Mônica Riedel destacou o empenho dos servidores em colaborar com a campanha, além das entidades que fizeram doações. “Todos participaram de maneira efetiva. E quem quiser, pode ajudar o ano inteiro, não só na campanha ‘Seu Abraço Aquece’. Agora vocês já sabem o endereço (do Instituto Amigos do Coração)”. Responsável pela triagem dos itens doados, o Instituto fica na Avenida Júlia Maksoud, nº 1.851, no bairro Monte Castelo.

Estevão Molica, do Instituto do Coração, disse ter ficado espantado com o grande volume de itens arrecadados. “Nunca vimos tanta doação em tão pouco tempo. Espero que a gente (Instituto e Governo do Estado) seja parceiro (novamente) em outras oportunidades”, declarou.

Já a secretária de Estado de Administração, Ana Nardes, fez questão de destacar o desempenho da primeira-dama na campanha. “A Mônica Riedel foi incansável. Foi dela a ideia de colocar os multiplicadores de abraço em todas as secretarias, autarquias e fundações, o que deu muito certo”.

Foram mais de 30 dias de campanha. A arrecadação de roupas e cobertores entre os servidores estaduais teve início no dia 12 de abril, e desde então outras instituições passaram a contribuir e doar itens que serão entregues às famílias que necessitam.

Também participaram do encerramento da campanha os secretários Pedro Arlei Caravina (Segov), Eduardo Rocha (Casa Civil), Flávio Cesar (Sefaz), Antônio Carlos Videira (Sejusp), Patrícia Cozzolino (Sead), além de dirigentes de fundações e autarquias e representantes de entidades.

