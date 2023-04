Caminhão usina de asfalto chega à Estrada do 21 para acelerar pavimentação

Dividida em quatro frentes de trabalho, as obras de pavimentação da Estrada do 21 (MS-345) entre Bonito e Anastácio seguem em ritmo acelerado. Nesta semana, um caminhão usina móvel de asfalto chegou ao lote 2 da rodovia.

O moderno equipamento é utilizado como misturador da massa asfáltica que será aplicada no percurso, que no caso é o concreto betuminoso usinado a quente, segundo a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul), que fiscaliza a obra.

O lote 2 da Estrada do 21 possui 23,44 quilômetros de extensão, iniciando da estaca 1.432 e seguindo até a estaca 2.605. O investimento neste trecho é de R$ 66,7 milhões.

A expectativa da Agesul é que o serviço de aplicação de asfalto nesta parte da estrada inicie em até 45 dias, prazo de montagem da usina, dependendo das condições do tempo, uma vez que as chuvas interrompem os serviços das equipes de trabalho.

Ao todo, as obras de implantação e pavimentação de 100 quilômetros da Estrada do 21 recebem R$ 314 milhões de investimento. A nova rota vai encurtar em 40 quilômetros a viagem de Campo Grande à cidade do ecoturismo.

O lote 1 da obra possui 28,65 quilômetros e 46,35% de execução. O lote 2, 23,44 quilômetros e 55,70% de conclusão. Já o lote 3 tem 22,74 quilômetros e 42,35% de execução. Por fim, no lote 4 há 25,16 quilômetros e 56,59% de conclusão.