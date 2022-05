Câmara realiza sessão solene para entrega de honrarias – Títulos de Cidadão Nioaquense

O Ato aconteceu em 07 de Abril

A Câmara Municipal de Nioaque através de seu Presidente, Vereador Silas Nunes Ferreira (PSDB) realizou na data de 07 de Abril, Sessão Solene para entregas de Títulos de Cidadão Nioaquense às personalidades de todos os seguimentos da sociedade, que de alguma forma prestaram relevantes serviços ao município.

O Título de Cidadão Nioaquense é conferido à pessoa que não é natural do Município, e que venha assim atender os requisitos e condições prescritas na Lei Orgânica do Município e Regimento Interno.

Destaca-se as ações de cada agraciado, sendo apresentado através de projeto de Decreto Legislativo, e posterior a sua aprovação passando a ser decretado como Cidadãos Nioaquense pelos méritos.

Pelo presidente foi externando que o ato é um momento ímpar, uma forma da câmara reconhecer os homenageado pelos trabalhos e dedicação em prol do desenvolvimento da cidade, enriquecendo a história com suas trajetórias traçadas com muito esforço, e respeito para com o município de Nioaque.

A Editora do Site Nioaque On Line, Elizete Maidana, por motivos de viagem não participou da cerimônia, recebendo a honraria em Sessão ordinária realizada em 26/04, das mãos do proponente, atual vice-prefeito Danilo Bortoloni Catti. O ex vereador João Carlos Vera Gonçalves, mais conhecido por Corumbá esteve prestigiando a entrega da honraria à Elizete.

Danilo usou da palavra vez que esclareceu os motivos que o levaram a propor a honraria, destacando as atividades sociais realizada pela Elizete Maidana, ainda relembrando as personalidades que enquanto vereador apresentou projeto de decreto legislativo em favor do Robson da Defesa Civil, e Tânia Pimentel Fernandes.

Homenageados em ordem alfabética

Ana José Alves

André Nogueira Borges

Antonio Siufi Neto

Aristides José Ortiz

Coronel Hugo Djan Leite

Coronel Peter Melo da Silva

Deputado Estadual José Carlos Barbosa

Deputado Estadual Paulo Corrêa

Deputado Fed. Vander Luiz dos Sts Loubet

Ednei Marcelo Miglioli

Eduardo Corrêa Riedel

Joaquim Zeferino de Queiroz

Joilce Silveira Ramos

Juliano Rodrigo Marcheti

Leandro de Souza Fagundes

Luiz Henrique Medina

Mariana Sleiman Gomes

Mário Lúcio Francisco Vieira

Milton Silvestre da Silva

Prof.Jairo Macedo *in memorian

Renato Lima Fazza

Robson Humberto Maciel

Sebastião Leite Ferreira

Victor Manuel Diniz

Wagner Andréa Escouto

Edição Elizete Maidana

Fotos: Ilza Ramos