Câmara realiza confraternização de encerramento dos trabalhos de 2019

Ao encerrar os trabalhos do Poder Legislativo do ano de 2019, o Presidente da Câmara, Vereador Danilo Bortoloni Catti (PSDB) proporcionou uma noite de confraternização aos funcionários, vereadores e convidados.

Fazendo o balanço do ano, Danilo Catti enalteceu os trabalhos dos vereadores, dos funcionários, e enfatizou que hoje a Câmara é exemplo em administração, dado ao fato das condições propiciadas no decorrer do ano, tendo como primícias a economia do erário público, cujo valor economizado atingindo 200.000 (duzentos Mil reais), quais foram devolvidos ao Poder Executivo.

No evento estavam presentes o prefeito acompanhado dos secretários de Educação, Administração, Obras e Esportes.

No uso da fala o prefeito agradeceu o convite, explanou sobre as eleições vindouras, e desejou a todos boa sorte na corrida ao pleito.

Animando o evento o cantor Junior Matos.

E finalizando Danilo entregou aos funcionários panetone e presentes, seguindo de jantar servido pela senhora Lenir.