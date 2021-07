Câmara faz devolução de 180.000,00 reais ao erário público

Na noite de ontem (13/07), o presidente do Poder Legislativo de Nioaque, vereador Silas Nunes Ferreira (PSDB) , juntamente com vereadores recebeu em seu gabinete o prefeito municipal Valdir Couto Junior e secretariados para selar a devolução de saldo restante do duodécimo da câmara municipal, conforme disposição regimental.

O valor devolvido foi de 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), fruto de economia e do bom uso do dinheiro público gerido pelo Poder Legislativo.

Pela segunda vez o Poder Legislativo através de sua presidência, em apenas 6 messes de gestão já devolveu o montante de 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) aos cofres do poder executivo.

Desta vez, o valor devolvido será destinado R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) para aquisição de uma ambulância, que será entregue no domingo por ocasião do 131º aniversário de emancipação político administrativo de Nioaque, e a diferença que é R$ 70.000,00 (setenta mil reais) será para auxiliar o Poder Executivo a pagar a metade do 13º dos funcionários públicos do município.

Pelo presidente Vereador Silas (PSDB) foi externado que pela primeira vez o município irá adquirir uma ambulância com recurso 100% por parte do legislativo, e ainda a sobra poderá estar ajudando o executivo a pagar parte do 13º dos funcionários, fruto de uma legislação transparente para com o erário público.

Edição: Elizete Maidana

Foto: Ilza Ramos