Câmara de Nioaque realiza sua primeira sessão ordinária

Sob a presidência do poder legislativo, vereador Silas Nunes Ferreira (PSDB) a câmara de vereadores de Nioaque iniciou os trabalhos legislativo, com realização da primeira sessão ordinária, que acontece todas as quintas-feiras, no período noturno, a partir das 19:00 horas.

A sessão teve início com leitura dos expedientes, passando para ordem do dia, em que ocorreu a formação das comissões permanentes da casa, passando a ter a seguinte composição:

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

Presidente – Verª Cândida Thereza de Andréa Ferreira

Vice-Presidente – Ver. Reinaldo Garcia Andréa

Membro – Ver. Jeuzimar Mendes

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS

Presidente – Ver. Sérgio Marques

Vice-Presidente – Ver. Jeuzimar Mendes

Membro – Ver. Paulo Roberto Meira Simão

COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Presidente – Ver. Paulo Roberto Meira Simão

Vice-Presidente – Ver. José Gonçalves Barboza

Membro – Ver. Reinaldo Garcia

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO MEIO AMBIENTE

Presidente – Ver. Pablo Ruan Pache Corrêa

Vice-Presidente – Ver. Sérgio Marques

Membro – Ver. José Gonçalves Barboza

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Presidente – Verª Cândida Thereza de Andréa Ferreira

Vice-Presidente – Verª Rosemeire Meza Arruda

Membro – Jeuzimar Mendes

COMISSÃO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

Presidente – Verª Cândida Thereza de Andréa Ferreira

Vice-Presidente – Verª Rosemeire Meza Arruda

Membro – Ver. Reinaldo Garcia de Andréa

Como convidado, participou da primeira sessão o prefeito Valdir Junior, que usou da tribuna para externar a atual situação da administração do município, desejando um excelente mandato a todos os vereadores, colocando-se à disposição na jornada para o bem da população.

Pelo presidente foi enfatizado o compromisso com a legislatura, primando pela união dos pares, desejando que todos possam ter harmonia, e assim junto aos poderes realizar um excelente mandato.

Edição: Elizete Maidana

Foto Elizete Maidana