Câmara de Campo Grande recebe, na sexta-feira, encontro para discutir PPA do Governo do Estado

A Câmara Municipal de Campo Grande sedia, nesta sexta-feira, dia 7, encontro promovido pelo Governo do Estado para discutir o PPA (Plano Plurianual) de Mato Grosso do Sul, para o período 2024-2027. O evento será aberto para toda a população e acontece das 13h30 às 17 horas.

Além de Campo Grande, participam do encontro a população de Bandeirantes, Corguinho, Dois Irmãos do Buriti, Jaraguari, Nova Alvorada do Sul, Rio Negro, Rochedo, Sidrolândia e Terenos.

Nesta quinta-feira, o secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Caravina, e o secretário-executivo de Gestão Política da Casa Civil, Gustavo Pereira, estiveram na Câmara para reunião com os vereadores. Ele ressaltou a importância da participação da população. “O Governo está fazendo atualmente o PPA Participativo, ouvindo o que a população mais clama em Campo Grande e nos demais municípios”, afirmou Caravina.

Os encontros passaram por Três Lagoas, Dourados, Bonito, Coxim, Corumbá e Naviraí. O último será em Campo Grande. O PPA é um instrumento de planejamento previsto na Constituição Federal de 1988, elaborado a cada 4 anos pelos estados e demais entes federados. A participação da sociedade também pode ser feita por meio do endereço eletrônico http://voceparticipa.ms.gov.br/.

