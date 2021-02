Câmara aprova Projeto de Resolução 001/2021

“Altera o disposto no artigo 128, e as Sessões Ordinárias passarão a ser todas Terças-feiras”

Em sessão ordinária do dia 18/02, pela Mesa Diretora do Poder legislativo de Nioaque foi apresentado ao plenário Projeto de Resolução 01/2021, que “altera o disposto no artigo 128, caput do regimento interno da Câmara Municipal resolução nº 01/1995.”

O projeto de resolução prevê mudança no horário das sessões ordinária, passando a ter o seguinte teor.

“Art. 128 – As Sessões Ordinárias serão semanais, e realizar-se-ão às terças-feiras, com duração de até 02 (duas) horas, iniciando-se às 19h00.”

O projeto de Resolução foi aprovado por unanimidade.

Pelo presidente foi dito que a mudança visa melhor adequação alcançando o atendimento pleno da classe parlamentar no cumprimento de suas funções como legisladores.

Edição e foto: Elizete Maidana