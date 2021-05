Câmara aprova em regime de urgência especial Projeto de Lei 09/2021

“Denomina Arquibancada do Estádio Municipal MAURO RESSTEL, como “Morada do Dino”

A câmara de vereadores de Nioaque, sob a presidência do vereador Silas Nunes Ferreira(PSDB) aprovou em regime de urgência especial, Projeto de Lei 09/2021 que denomina a arquibancada do Estádio Mauro Resstel em Nioaque.

A solicitação da urgência é motivada em decorrência da inauguração da obra de reforma e ampliação do estádio Municipal Mauro Resstel, agendada para a data de 06/06/2021, ocasião em que está inclusa a arquibancada.

No artigo 1º do projeto fica denominada de “Morada do Dino”, a arquibancada do estádio.

O projeto foi aprovado por unanimidade.

Edição e foto: Elizete Maidana