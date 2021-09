Calor, baixa umidade Nioaque registrou 45 graus na tarde de ontem

Segundo a meteorologia dezoito cidades do nordeste de MS corre risco com umidade abaixo dos 12%

Na tarde de ontem, internautas da cidade registraram 45 graus

Segundo o instituto, a umidade relativa do ar deve ficar abaixo dos 12% e ainda, com perigo eminente de incêndios florestais e risco à saúde, tais como doenças pulmonares, dores de cabeça, fadiga entre outros”, revelou o alerta emitido.

As cidades sob risco são Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sonora e Três Lagoas .

A baixa umidade, mas agora como perigo (alerta laranja) também está prevista, mas para durar até às 20 horas de amanhã, e envolvendo as cidades do centro-norte de Mato Grosso do Sul.

Segundo o Inmet, haverá “umidade relativa do ar variando entre 20% e 12%. Risco de incêndios florestais e à saúde. Ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz”. Confira abaixo as cidades nesse alerta.

Água Clara, Alcinópolis, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Camapuã, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho , Corumbá, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Figueirão, Guia Lopes da Laguna , Inocência, Itaporã, Jaraguari, Jardim, Ladário, Maracaju, Miranda, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sidrolândia, Sonora, Terenos e Três Lagoas.

