Cadastro para castração de cães e gatos já pode ser feito no portal da Prefeitura de Sidrolândia

A Secretaria Municipal de Saúde Pública (SEMSP), anunciou a abertura do sistema de cadastramento para a realização de castrações de cães e gatos no Castramóvel que ficou instalado no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

A prefeita Vanda Camilo, o secretário Luiz Pitó, e equipes da SEMSP e da Tecnologia da Informação da Prefeitura de Sidrolândia, trabalharam na instalação do sistema, que resultará em praticidade para os munícipes.

Inaugurado recentemente, o CCZ já atende com a vacina contra a raiva e exame da leishmaniose. A castração será um importante serviço que passará a ser oferecido no local.

Como acessar o cadastro?

Os proprietários dos animais deverão acessar o portal da Prefeitura (www.sidrolandia.ms.gov.br) e encontrar, quase no rodapé da página inicial a opção “Castração de Animais”. Ao clicar para abrir este campo, bastará preencher o cadastro e enviar. O CCZ então irá confirmar o agendamento e entrará em contato com o dono do animal, que saberá a data e horário para leva-lo à unidade, localizada às margens da BR-060 na saída para Campo Grande, ao lado da JBS.