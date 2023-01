Brasileiro envolvido com organização criminosa é extraditado do Paraguai

Um brasileiro de 38 anos foi preso em Sagento Jose Felix López, no Departamento de Concepción, no Paraguai, em uma camionete S10, acompanhado por um paraguaio de 29 anos e, na manhã deste sábado (28), por meio da Interpol, foi extraditado pela Justiça paraguaia.

Segundo o site PontaPorãNews, o carro onde os homens estavam tinha placas falsas e, dentro do carro, foram encontradas três pistolas, dois fuzis e diversas munições e carregadores. Os documentos do brasileiro também eram falsos.

Sobre os dois, pesam as acusações de fazerem parte de uma organização criminosa e, ainda, serem considerados de alta periculosidade.

Na manhã deste sábado, o brasileiro foi levado para as autoridades brasileiras até a Ponte da Amizade, em Ciudad Del Este, no Paraguai, e Foz do Iguaçu, no Brasil.

No Brasil, o homem tem mandado de prisão expedido pelo TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo) por tráfico de drogas, formaçao de quadrilha, porte ilegal de armas, roubos e receptação, além de ser foragido de um presídio de São Paulo.

Fonte: Top Mídia News