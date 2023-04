BR-163/MS deve receber mais de 180 mil veículos no feriado prolongado

A Operação Tiradentes na BR-163/MS, realizada pela CCR MSVia em função do feriado prolongado, teve início ontem. As ações continuam até domingo (23) e, durante este período, 181.215 veículos deverão passar pelos 845,4 quilômetros da rodovia, de acordo com estimativa da Concessionária. Os usuários podem contar com os serviços de socorro médico e mecânico oferecidos 24h pelas equipes do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU).

Estudo divulgado pela Concessionária mostra que, somente nesta quinta-feira, 56,6 mil veículos devem utilizar a BR-163/MS, onde o maior fluxo deve se concentrar entre 17h e 18h, com média de 3,8 mil veículos por hora. Na sexta-feira, o horário de pico deve ocorrer das 9h às 11h, com média 3,4 mil veículos por hora, com cerca de 40 mil veículos ao longo do dia.

O menor movimento deve ocorrer no sábado, quando a rodovia espera pouco mais de 36,4 mil veículos ao longo do dia, com maior movimento entre 9h 15h, com média de 2,5 mil veículos por hora. No domingo, a previsão é de fluxo mais intenso entre 16h e 18h, com média de 4,3 mil veículos por hora e 47,4 mil veículos transitando durante todo o dia.

A operação conta, também, com uma série de ações de conscientização a serem realizadas por meio da distribuição de folhetos com dicas de segurança no trânsito. Entre os temas abordados estão: “Use sempre o cinto de segurança”, “Respeite os limites de velocidade”, “Bebeu? Não dirija de jeito nenhum” e “Não use celular ao dirigir”.

E para reforçar ainda mais os cuidados com a segurança dos usuários, as equipes da Concessionária darão suporte às ações de fiscalização realizadas pela PRF/MS em pontos estratégicos, com uso das 477 câmeras e recursos de monitoramento do Centro de Controle Operacional da CCR MSVia. Também serão empregados 18 Painéis Fixos de Mensagens Variáveis e 17 Painéis Móveis de Mensagens Variáveis, instalados em pontos estratégicos para permitir informar, em tempo real, eventuais interferências no tráfego.

Equipes de plantão

Mais de 80 viaturas estão à disposição dos usuários, entre elas, 17 ambulâncias-resgate (05 delas unidades móveis de suporte avançado), 08 guinchos pesados, 17 guinchos leves, 19 inspeções de tráfego e 11 caminhões de serviço à disposição dos usuários da rodovia.

As Bases Operacionais são equipadas com sanitários, fraldários, estacionamentos, totem informativo e água potável, e estão instaladas nos seguintes locais: · Mundo Novo (km 27,6 – Norte) · Itaquiraí (km 80,9 – Sul) · Naviraí (km 128,6 – Sul) · Juti (km 179,6 – Norte) · Caarapó (km 224,3 – Sul) · Dourados (km 285,2 – Sul) · Rio Brilhante (km 331,8 – Sul) · Nova Alvorada (km 381,4 – Sul) · Anhanduí (km 427,1 – Norte) · Campo Grande (km 478,5 – Norte) · Jaraguari (km 534,6 – Sul) · Bandeirantes (km 577,9 – Norte) · São Gabriel do Oeste (km 629,1 – Norte) · Rio Verde de Mato Grosso (km 678,1 – Norte) · Coxim (km 740,7 – Sul), · Pedro Gomes (km 778,4 – Sul) · Sonora (km 822,2 – Norte)

Para informações das condições de tráfego, sugestões, críticas e elogios, os motoristas e passageiros podem fazer contato com a Concessionária por meio do Disque CCR MSVia, serviço telefônico gratuito (inclusive para celulares) que atende pelo telefone 0800 6480163, 24 horas por dia. O site da empresa www.msvia.com.br também oferece informações das condições de tráfego.