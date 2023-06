Bombeiros do Amanhã de Jardim visitam quartel de Bonito

Cerca de 60 crianças atendidas pelo projeto Bombeiros do Amanhã de Jardim estiveram na quinta-feira (1º de junho) em Bonito visitando o quartel do 8º Subgrupamento de Bombeiros Independente de Bonito, uma das mais modernas unidades operacionais do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul.

Na unidade militar, as crianças tiveram a oportunidade de experimentar algumas atividades do dia-a-dia dos bombeiros militares como utilizar mecanismos usados para salvamento, passear em viatura operacional e conhecer alguns materiais utilizados nas técnicas de resgate.

“A visita técnica faz parte de um plano de eventos extracurricular com o objetivo de motivar os alunos e abrir as portas da imaginação de cada um, incentivando a garotada a buscar seus objetivos e despertar a inspiração para vencerem os obstáculos impostos pela jornada, bem como prepará-los para a meritocracia”, explica Marilsa Bambil, secretária municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação de Jardim.

O Projeto Bombeiros do Amanhã é um projeto desenvolvido pela Semasth (Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação), por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Nossa Gente, em parceria com o 2º Subgrupamento de Bombeiros Independente de Jardim com o objetivo de promover a cidadania e a inclusão social dos participantes, fortalecendo a integração entre a comunidade e o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, colaborando com a formação de uma cultura de prevenção e proteção à vida, formando cidadãos consciente de suas responsabilidades e direitos perante a sociedade.

Participaram da atividade o coordenador do projeto, segundo-tenente Lázaro, o monitor primeiro-sargento Espíndola, a coordenadora do SCFV, Cleonete Moreno e a equipe técnica.

O grupo foi recebido calorosamente pelo comandante da unidade, capitão Diego Baumhardt, com o subcomandante da unidade, segundo-tenente Ronaldo Machado e todo o efetivo da unidade.

