Bombeiros do Amanhã de Jardim recebem novo fardamento

Na tarde de segunda-feira (22), o secretário de Governo Dr. Luiz Miguel Faria; a secretária municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Marilsa Bambil; a coordenadora de programas sociais, Cleonete Moreno, e a vereadora Rosi Maciel entregaram novo fardamento ao projeto Bombeiros do Amanhã, em Jardim

Os recursos do novo fardamento são de emenda parlamentar do deputado estadual Zé Teixeira pela emenda destinada a compra dos uniformes.

Desenvolvido pelo 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente e a Prefeitura Municipal de Jardim, o Projeto Bombeiros do Amanhã atende 60 crianças e adolescentes, entre meninos e meninas, na faixa etária de 9 a 15 anos, no contra turno escolar.

São ofertados aos alunos um conjunto de ações socioeducativas, que buscam melhorar suas relações de convívio no ambiente escolar e familiar, reduzindo assim os índices de violência e contribuindo com a formação desses futuros cidadãos.

Os integrantes do Projeto Bombeiros do Amanhã recebem, mensalmente, instruções pré-determinadas em Normas Específicas, que abordam temas como: História do Corpo de Bombeiros Militar, Objetivo e Finalidade da Atividade Bombeiro Militar, Civismo e Cidadania, Ordem Unida, Prevenção e Combate a Incêndio, Acidentes Domésticos, Primeiros Socorros, Meio Ambiente e Incêndio Florestal, Saúde, Defesa Civil, Nós e Amarrações, Localização em Mata, Liderança, Trabalho em Equipe e Automotivação, Noções de Trânsito e Educação Física, além do que, devem obediência a um Regimento Interno que tem por finalidade regular a disciplina e orientar as ações dos participantes do Projeto.

Participaram do ato o primeiro-tenente Bruno Henrique Arguelho Oruê Lachi, comandante do 2º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Jardim; o sargento Espíndola, monitor do projeto Bombeiros do Amanhã; o tenente Lázaro, coordenador Militar, a chefe de Gabinete da Prefeitura, Priscilla Dayane de Souza dos Santos, e a vereadora Tereza Moreira.

