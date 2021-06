Bolsonaro virá a MS entregar radar de segurança na fronteira

(Foto: Divulgação) (Foto: Divulgação)

O presidente da República Jair Bolsonaro virá a Mato Grosso do Sul no próximo dia 30 de Junho. A agenda está sendo divulgada pelo deputado estadual Coronel David (sem partido), seu fiel apoiador. Se confirmada, será a segunda visita do chefe da Nação ao Estado em menos dois meses.

Conforme a assessoria do parlamentar, o presidente participará do ato da entrega de radar de vigilância do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB) para reforço da segurança na fronteira, em Ponta Porã. No entanto, a assessoria da presidência, em Brasília, ainda não confirma o compromisso presidencial em MS.

O deputado Coronel David destaca o reforço à segurança nacional. “Será mais uma ação do presidente no reforço da segurança do nosso espaço aéreo e isso vai auxiliar no combate ao tráfico de armas e drogas na região de fronteira”, enfatiza o parlamentar.

Bolsonaro cumpriu agenda em Terenos no mês de Maio (Foto: Divulgação)

Conforme a FAB, estes radares identificam aeronaves voando em baixa altura e, com isso, aumentam a capacidade de detecção de tráfegos não autorizados ou de emprego ilícito.

Visitante Ilustre – Mato Grosso do Sul faz parte da vida de Bolsonaro que viveu por três anos em Nioaque, onde atuou como tenente do Exército Brasileiro. Esse é um dos motivos pelo qual Bolsonaro é sempre bem recebido em território sul-mato-grossense, segundo o deputado. “Nosso Estado é a casa dele”, declara Coronel David.

No último dia 14 de Maio, Bolsonaro esteve em Terenos para a entrega de títulos de propriedades rurais. Na ocasião, ele foi recebido pelo Coronel David que esteve no evento representando a Assembleia Legislativa.

