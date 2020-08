Bolsonaro é recebido com salva de tiros e deixa Nioaque 40 minutos após pouso

Nioaque viveu um dia histórico desde sua emancipação politica administrativo.

com 171 anos de fundação e 130 anos emancipação político administrativo, Nioaque viveu seu dia histórico ao receber o Presidente Jair Bolsonaro.

Por ter servido no 9º G.A.C na década de 80, o Presidente Jair Bolsonaro faz questão de expor constantemente em redes sociais, em telejornais, quando entrevistado, o carinho que sente pela cidade.

Nioaque é uma cidade pacata, com aproximadamente 14 mil habitantes, com economia voltada ao agronegócio, industria, comércio e setores públicos.

A Chegada do Presidente

Jair Bolsonaro (sem partido) chegou por volta das 16h10, foi recebido com uma Salva de Gala, que consiste no disparo de vinte e um tiros de salva (festim) de obuseiros 105mm, em homenagem à autoridade visitante. O presidente passou cerca de meia hora dentro do quartel até sair para falar com os centenas de fãs.

O presidente veio a Nioaque acompanhado da ministra Tereza Cristina, General Heleno, Governador do Estado Reinaldo Azambuja que não desceu junto para cumprimentar a população presente em frente ao quartel.

Entre os muitos convidados a participar da recepção, amigos de farda da época em que o presidente serviu o Exército estiveram: Tenente Lima, Capitão Miranda, Cabo Severino, Cabo Batista.

Texto e fotos Elizete Maidana

Há registro de vídeos e fotos feitos por celulares na rede social Elizete Maidana (Nioaqueonline)

Confira as fotos do evento registrado pelo Nioaqueonline e internautas.