Bolsonaro deve fazer nova visita a MS no dia 1º de outubro

Reportagem do Jornal Eletronico https://www.acritica.net/

Se for concretizada a chegada de Bolsonaro, será a sua quarta visita ao Estado como presidente. A primeira visita foi em Corumbá, em agosto de 2020. A segunda foi em maio, quando esteve no município de Terenos para a entrega de títulos da reforma agrária no Assentamento Santa Mônica.

A terceira foi no dia 31 de junho, para inaugurar o terceiro radar de um sistema de vigilância em Ponta Porã.

Confira:

Mas a história do presidente com o Estado já é antiga, visto que ele viveu por três anos em Nioaque, a 184 km de Campo Grande.

Mato Grosso do Sul foi o primeiro estado que Bolsonaro viveu fora do Rio de Janeiro, onde se formou na Academia Militar das Agulhas Negras, em 1977. Um ano depois, ainda como tenente, Bolsonaro integrou o 21º Grupo de Artilharia de Campanha no RJ em 1978, e logo em seguida, foi transferido para o 9º Grupo de Artilharia de Campanha de Nioaque, onde serviu de 1979 a 1981. Ele era treinador do time de futebol formado pelos militares.

Fonte da notícia: https://www.acritica.net/editorias/politica/bolsonaro-deve-fazer-nova-visita-a-ms-no-dia-1o-de-outubro/550629/